ابنة غدير السبتي تغادر الحجر الصحي بعد شفائها من كورونا.. فيديو

⭕ ابنة #غدير_السبتي اسماء تغادر المستشفى بعد أن أنهت فترة الحجر الصحي بعد اصابتها بفيروس كورونا و تفاجىء والدتها في المنزل 🏡 💕 www.ETbilarabi.com | #ET_بالعربي