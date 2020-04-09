ابنة غدير السبتي تغادر الحجر الصحي بعد شفائها من كورونا.. فيديو

ونشرت «غدير» صورة لها عبر حسابها بموقع "أنستجرام"، موجهة لها رسالة مؤثرة، قائلة: "فديت قلبك انتي قوية وأدري راح تقاومين الفيروس وترجعين بالسلامة حق حضني أحبك يا دنيتي كلها".



