ابنة غدير السبتي تغادر الحجر الصحي بعد شفائها من كورونا.. فيديو

نشر حساب برنامج ET - بالعربي، عبر انستجرام، مقطع فيديو لابنة الفنانة الكويتية غدير السبتي، عقب مغادرتها المستشفى بعد أن أنهت فترة الحجر الصحي، وشفائها من فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19.
وكانت الفنانة الكويتية الشهيرة غدير السبتي، أعلنت قبل أيام إصابة ابنتها بفيروس كورونا المستجد.
ونشرت «غدير» صورة لها عبر حسابها بموقع "أنستجرام"، موجهة لها رسالة مؤثرة، قائلة: "فديت قلبك انتي قوية وأدري راح تقاومين الفيروس وترجعين بالسلامة حق حضني أحبك يا دنيتي كلها".
بدأت مشوارها الفني كممثلة عام 2014 بالصدفة بعد ترشيحها للقيام بدور المعاقة في مسلسل ثريا مع سعاد عبد الله، وعلى الرغم من دخولها للفن متأخرًا بسبب دراستها في إسبانيا، إلا إنها حققت النجاح بعد ذلك. وهي أستاذة لمادة التمثيل في «المعهد العالي للفنون المسرحية».