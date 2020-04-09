AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

ابنة غدير السبتي تغادر الحجر الصحي بعد شفائها من كورونا.. فيديو

الخميس 09/أبريل/2020 - 11:10 م
غدير السبتي
غدير السبتي
Advertisements
سعيد فراج - شيري نبيل
نشر حساب برنامج ET - بالعربي، عبر انستجرام، مقطع فيديو لابنة الفنانة الكويتية غدير السبتي، عقب مغادرتها المستشفى بعد أن أنهت فترة الحجر الصحي، وشفائها من فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19. 

وكانت الفنانة الكويتية الشهيرة غدير السبتي، أعلنت قبل أيام إصابة ابنتها بفيروس كورونا المستجد.

ونشرت «غدير» صورة لها عبر حسابها بموقع "أنستجرام"، موجهة لها رسالة مؤثرة، قائلة: "فديت قلبك انتي قوية وأدري راح تقاومين الفيروس وترجعين بالسلامة حق حضني أحبك يا دنيتي كلها".

بدأت مشوارها الفني كممثلة عام 2014 بالصدفة بعد ترشيحها للقيام بدور المعاقة في مسلسل ثريا مع سعاد عبد الله، وعلى الرغم من دخولها للفن متأخرًا بسبب دراستها في إسبانيا، إلا إنها حققت النجاح بعد ذلك. وهي أستاذة لمادة التمثيل في «المعهد العالي للفنون المسرحية».

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فنانة عربية شهيرة تعلن إصابتها بفيروس كورونا .. فيديو

إصابة ابنة فنانة عربية شهيرة بفيروس كورونا

بعد إصابة ابنتها بـ فيروس كورونا.. من هي الفنانة غدير السبتي

كورونا يخترق الوسط الفني في مصر والوطن العربي.. إصابة ممثلة مصرية وعازف كمان وفراشة الخليج

كورونا يخترق فناني الوطن العربي.. وإصابة أول ممثلة مصرية

الأزمات تتوالى .. الكويتية غدير السبتي تتعرض للنصب بعد إصابة ابنتها بـ كورونا

ترشيحاتنا

أحمد فتحي يبقى أم يرحل عن الأهلي؟.. مانويل جوزيه يجيب

التعليم العالي : حصلنا على عينات الدواء "آفيجان" اليابانى لإجراء تحاليل بشأن كورونا

القوى العاملة: اكتشفنا أسماء لأشخاص متوفين ممن سجلوا لصرف منحة الـ500 جنيه

الصيادلة توضح تفاصيل دواء آفيجان للقضاء على فيروس كورونا

بعد وصول عينات لمصر.. كل ما لا تعرفه عن عقار آفيجان المعالج لكورونا

بعد انسحاب ساندرز .. أوباما يظهر على الساحة السياسية في مواجهة ترامب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد وصول عينات لمصر.. كل ما لا تعرفه عن عقار آفيجان المعالج لكورونا

بعد زواج استمر 50 عاما.. كورونا يفرق بين زوجين مسنين دون وداع

بالحجر المنزلي.. ديانا حداد تبهر الجمهور بروحها الحلوة