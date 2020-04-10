الصحة العالمية: النظام الصحي في مصر قوي للتعامل مع سيناريوهات كورونا

قال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أحمد المنظري، إن الأرقام الأخيرة من حيث انتشار فيروس كورونا تعد بمثابة إنذار من أجل اتخاذ الإجراءات الاحترازية، مشددا على بلدان شرق المتوسط ضرورة الاستعداد الجيد للتعامل مع أى انتشار مقبل لفيروس كورونا، لاسيما وأن انتقال فيروس كورونا يتم بوتيرة متسارعة داخل الشرق المتوسط





وأضاف المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية خلال حواره ببرنامج مساء دي إم سي، المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامي رامي رضوان، أن النظام الصحي في مصر راسخ وقوي للتعامل مع أى سيناريوهات لفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن مكتب المنظمة بالقاهرة أشاد بالاستعدادات المصرية للتعامل مع الفيروس.





وطالب المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية من جميع الدول تقييم أوضاعها الداخلية الصحية باستمرار للتعامل مع فيروس كورونا، مضيفا بأن بعض الدول تضطر لاتخاذ بعض الإجراءات الصعبة للتعامل مع فيروس كورونا.





وتحدث المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية عن دور الأفراد في مجابهة انتشار فيروس كورونا، قائلا: "للأفراد دور متساوي مع دور الحكومة في إنجاح خطط الوقاية من فيروس كورونا".





وفيما يتعلق بالحديث عن انتشار فيروس كورونا عن طريق الهواء، أكد أن ذلك حديث غير علمي، حيث إن انتقال الفيروس يتم بشكل مؤكد حتى الآن عبر الأسطح أو عبر أشخاص حاملين للمرض، مطالبا بالبُعد عن ترديد المعلومات غير الصحيحة وتجنب إثارة الذعر في هذا الوقت الحرج.





وتطرق في حديثه إلى الجهود البحثية للوصول إلى لقاح لعلاج كورونا، مؤكدا أن ذلك سيستغرق وقتًا طويلًا، وهناك محاولات من قبل منظمة الصحة العالمية لتقصير مدة الوصول إلى علاج لفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه تم البدء في مرحلة التجارب السريرية لعدد من اللقاحات.



