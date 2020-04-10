مفاجأة.. سلالة مختلفة من كورونا أصابت الشعب الأمريكي

ذكرت دراسة حديثة أن معظم الأمريكيين الماصبين بفيروس كورونا المستجد، أصيبوا بسلالة قادمة من أوروبا، حيث أن السلالة الصينية انتشرت على الساحل الغربي.





ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن فيروس كورونا جاء إلى الولايات المتحدة من أوروبا بشكل غير مرئي، وانتشر في أسابيع بنيويورك، حتى تم تشخيص أول حالة.





وقالت الدراسة الجديدة إن هذه السلالة الأوروبية هي التي تسببت في غالبية الإصابات في الولايات المتحدة، والتي تتركز الآن في نيويورك والساحل الشرقي، وليس سلالة الفيروس الأكثر انتشارًا في الصين.





من ناحية أخرى، وجد علماء جامعة كامبريدج أن هناك ثلاث سلالات متميزة من الفيروس تمثل معظم حالات العالم.