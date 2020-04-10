مشروع برلماني لاعتبار ضحايا فيروس كورونا بالجيش الأبيض شهداء حرب

أعلن النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب أنه سيتقدم بمشروع قانون لاعتبار ضحايا فيروس كورونا بالقطاع الطبي المصرى من شهداء الحرب ومعاملة اسرهم نفس معاملة شهداء مصر الأبرار من ابطال وبواسل القوات المسلحة المصرية الباسلة والشرطة الوطنية لأنهم جمعيا يتعاملون مع عدو خفى.





وقال " زين الدين " فى بيان له أصدره اليوم أن أقل تقدير لبواسل وصقور جيش مصر الابيض من جميع المنتمين للمنظومة الصحية المصرية هو تقديم هذا التشريع لهم لأنهم تقدموا الصفوف فى حرب الدولة المصرية فى مواجهة فيروس كورونا وقدموا أرواحهم فداء لمصر وشعبها.





وقال النائب محمد عبد الله زين الدين ان هناك نماذج مشرفة داخل المنظومة الصحية خاصة من الابطال الذين لم يترددوا لحظة فى التعامل مع من تعرضوا لفيروس كورونا فى علاجهم وإنقاذهم موجها التحية والتقدير لأبطال الفريق الطبي بكلية طب جامعة حلوان من جيش مصر الابيض بعد نجاحه برعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وإشراف الدكتور ممدوح مهدي عميد كلية الطب والأطباء من أقسام الباطنة و الكلى بالتعاون مع أطباء الرعاية المركزة بمستشفى ١٥ مايو في تركيب قسطرة غسيل كلوي و إجراء جلستي غسيل كلوي طارئ لمريض مصاب بالكورونا من مرضى العزل في مستشفى ١٥ مايو.





وأضاف أن هذه هى الجامعات المصرية وهذه هى جامعة حلوان العريقة تؤكد ان الجامعات وعلماء مصر بخير ولديهم القدرة والكفاءة وتحقيق النجاح باحترافية حتى فى المواجهة مع أخطر الفيروسات التى احدثت فزعا ورعبا كبيرين لدى العالم كله ولكن علماء مصر أثبتوا قدرتهم على تحقيق المستحيل في إنقاذ المرضى مؤكدا أن أكبر دليل على ذلك هو هذا النجاح الكبير الذى سجله علماء وأطباء كلية الطب بجامعة حلوان بإنقاذ حياة هذا المريض.





وقال " زين الدين " إن العالم الكبير والمستنير الدكتور ماجد نجم يستحق كل التحية والاحترام لأنه قدم جميع أنواع الدعم والرعاية لهذا الفريق مناشدة بتكريم هذا الفريق الطبي أفضل تكريم وكانت عملية تركيب القسطرة وجلسات الغسيل الكلوي قد اجراها د أحمد حسين المدرس المساعد بقسم الباطنة والكلى ود السيد ابراهيم المدرس المساعد بقسم الباطنة والكلي و د أبو سيف عبد الحميد مدرس مساعد بقسم الرعاية المركزة و د نورهان نائب رئيس قسم الكلى وتحت إشراف الدكتورة رشا رفاعي رئيس قسم الباطنة بكلية الطب جامعة حلوان وذلك عقب ظهور أعراض اضطراب في درجة الوعي و صدمة تسممية لدي المريض استدعت وضعه على الأدوية المحفزة للقلب والضغط وتم التعامل مع الحالة وإجراء الجلسات اللازمة التي أثرت بدورها إيجابيا على تحسن درجة الوعي خاصة بعد إتمام جلستي الغسيل.





كما وجه النائب محمد عبد الله زين الدين تحية قلبية للفريق الطبي برئاسة الدكتور رضا النجار استشاري أمراض النسا والولادة بعد نجاحه في اجراء عملية ولادة قيصرية لسيدة مصابة بفيروس كورونا المستجد وذلك بعد التنسيق مع مديرية الشئون الصحية وإدارة مستشفى الغردقة العام بمحافظة البحر الأحمر وقال ان هذا الفريق الطبى من جيش مصر الأبيض لم يتردد لحظة فى القيام بواجبه الوطنى رغم المخاطر التى كانت تهدده مؤكدا ان الطبيب المصرى بخير ولديه القدرة والكفاءة والعمل باحترافية فى مواجهة جميع المشكلات والازمات الصحية التى تواجه مصر.





وناشد " زين الدين " اللواء عمرو حلمى محافظ البحر الأحمر تكريم هذا الفريق الطبى وبحضور الام وطفلها ادم وكان هذا الفريق الطبي قد قام باتباع الإجراءات الصحية والوقائية اللازمة قبل إجراء العملية حيث ارتدي الفريق الطبي بدل العزل الصفراء اللون وتم إجراء العملية داخل مستشفي مستشفى الغردقة العام القسم الفندق بنجاح.



