إنفوجراف.. الصحة: ارتفاع غير مسبوق بالوفيات وإجمالي المصابين 1794

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن ارتفاع الحالات المصابة بـ فيروس كورونا، إلى 1794 كإجمالي للمصابين، و135 حالة كإجمالي للوفيات، 30% منهم توفوا قبل الوصول إلى المستشفيات.
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وجاءت الاحصائية الجديدة كالتالي:
الحالات الجديدة: 95
الحالات التي تم تحول نتائج تحليلها من إيجابية إلى سلبية: 505
الوفيات الجديدة: 17
عدد حالات الشفاء (الخروج حتى الآن): 384
إجمالي الوفيات: 135
إجمالي أعداد المصابين: 1794