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أخبار البلد

إنفوجراف.. الصحة: ارتفاع غير مسبوق بالوفيات وإجمالي المصابين 1794

الجمعة 10/أبريل/2020 - 08:33 م
صدى البلد
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محمد غالي
أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن ارتفاع الحالات المصابة بـ فيروس كورونا، إلى 1794 كإجمالي للمصابين، و135 حالة كإجمالي للوفيات، 30% منهم توفوا قبل الوصول إلى المستشفيات.

وجاءت الاحصائية الجديدة كالتالي:

الحالات الجديدة:  95

الحالات التي تم تحول نتائج تحليلها من إيجابية إلى سلبية: 505

الوفيات الجديدة: 17

عدد حالات الشفاء (الخروج حتى الآن): 384

إجمالي الوفيات: 135

إجمالي أعداد المصابين: 1794

إنفوجراف.. الصحة: ارتفاع غير مسبوق بالوفيات وإجمالي المصابين 1794
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