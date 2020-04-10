إنفوجراف.. الصحة: ارتفاع غير مسبوق بالوفيات وإجمالي المصابين 1794

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن ارتفاع الحالات المصابة بـ فيروس كورونا ، إلى 1794 كإجمالي للمصابين، و135 حالة كإجمالي للوفيات، 30% منهم توفوا قبل الوصول إلى المستشفيات.



وجاءت الاحصائية الجديدة كالتالي:





الحالات الجديدة: 95





الحالات التي تم تحول نتائج تحليلها من إيجابية إلى سلبية: 505





الوفيات الجديدة: 17





عدد حالات الشفاء (الخروج حتى الآن): 384





إجمالي الوفيات: 135





إجمالي أعداد المصابين: 1794



