الحرب وسلاسل التوريد العالمية والكورونا

صارت "سلاسل التوريد" موضوعا من موضوعات الاقتصاد السياسى للصراع الدولى منذ أن انخرط البشر في التجارة ودائمًا ما تكون العلاقات معقدة. التجاره حتما ما يؤدي إلى الحرب فعليا من خلال وسائل اخرى، والذي يحدث عندما تحاول مجموعة واحدة استخدام احتياجات مجموعة أخرى لإجبارها على الخضوع.





يميل الاقتصاديون إلى التركيز على النظام المالي ، وهو تجريد مالى لعلاقات النظام المادي للإنتاج والاستهلاك والتجارة. فمثلا يتم صناعه أحد مكونات الهاتف المحمول في مكان ويتم نقله إلى مكان آخر حيث يتم دمجه مع الآخرين لصنع هاتف محمول. ومن هناك تنتقل إلى مكان آخر حيث يتم تخزينه وشحنه واستخدامه من قبل العميل. يحتوي الهاتف المحمول على عدد هائل من الأجزاء ، ويتم تصنيع الأجزاء بكفاءة أكبر في أماكن مختلفة. كل هذا هو جوهر جيوبلوتك الإنتاج والتوزيع من خلال سالسل التويد. وجيوبلوتك الانتاج هو المكان الذى صنع فيه الأشياء وتمر من خلاله مختلف عمليات الإنتاج وتنافس المستهلكين الذينيستخدمون المنتج النهائى. من الواضح أن هناك جانبًا ماليًا في تحديد الواقع المادي لسلسلة التوريد الى جانب تحديد الأثر المالي الكلي على النظام الانتاجى .





تعتمد سلسلة التوريد على ما هو مطلوب انتاجه، أين يتم إنتاجه والسعر المدفوع للحصول عليه وكيف يتم التأمين عليه . وهذه العلاقات المالية والإنتاجية والتأمينية معقدة بشكل مفهومى واجرائى . وهانك عاملان يساعدان في تحديد سلاسل التوريد. الأول هو الوفره الجزئية بمعنى هناك بعض الأشياء المتوفرة فقط في مكان أو آخر. والثاني هو السعر وهو يحدد فى ضوء عوامل الانتاج والنقل قد تمثل حافزا اقتصاديا كليا .





يبقى العمل جودة المنتج والسعر النسبي للمنافسين. وهكذا يجب فهم سلسله التوريد كمخلوق من مخلوقات الاقتصاد السياسى للصراع الدولى. ويؤكد ذلك ما تم خلال الحرب العالمية الثانية بعمل الحلفاء على تدمير سلسلة إمداد لدول المحور جوا أو بحرا. قامت الولايات المتحدة بتحليل سلسلة التوريد العسكرية الألمانية وأدركت أن عنصرين حاسمين ضروريان لها: النفط والحديد والصلب . هاجمت الحملة الجوية الأمريكية بلويستي ، رومانيا ، لشل إمدادات النفط الألمانية و وتم الهجوم على عدد من مصانع االحديد والصلب الرئسيه للحد من إنتاج الطائرات والمركبات. أراد الألمان كسر سلسلة التوريد من الولايات المتحدة إلى بريطانيا باستخدام الغواصات. استخدمت الولايات المتحدة غواصات لكسر خط الإمداد الياباني إلى جنوب شرق آسيا. كانت ميزة الولايات المتحدة في الحرب العالمية الثانية أنها امتلكت ماديًا معظم العناصر اللازمة لبناء وسائل الحرب وأن المنتجات النهائية لم تكن عرضة لهجوم الأعداء حتى يتم شحنها أو في القتال بسبب بعد المسافه. بعد الحرب العالمية الثانية ، كان الفهم المشترك لسبب حدوث الحربين العالميتين هو القومية.





كان من المفهوم ان سبب الحرب هو الخوف الألماني من عدم كفاية الوصول إلى المعادن والزراعة و يخشى البريطانيون انهم انه يستم التأثر عليهم سلبا فى استخدام ثروات الهند وعلى الصناعه البريطانيه ويخشى اليابانيون أن يفقدوا إمكانية الحصول على المعادن وكان الخوف السوفيتي يتمثل فى عدم القدرة على حماية موارده ومواده. واحد من طرق للنظر إلى الحرب انها تتعلق بسلاسل التوريد.





الفكرة هي أن العالم الذي يمكن أن يعتمد على الوصول إلى المكونات اللازمة للرفاهيه بسلام يكون عالمًا أكثر سلامًا. ومن هنا تم إنشاء Bretton Woods وخطة Marshall لإعادة بناء المنشآت الصناعية والتجارة من اجل اعاده تأهيل المهزوميين للرفاهيه والتى تتضمن عدم وجود النزعه القوميه العدوانيه. العالم كان أكثر تعقيدًا من ذلك. كان الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة محصورين في نظام قريب من الحرب ، وقام السوفييت ببناء اقتصادهم على سلسلة التوريد الخاصة بهم لتحصين أنفسهم من الولايات المتحدة وكانوا السوفيت حرصين ان هذه السلسه لا يستخدم ضهم .





كانت سلسلة التوريد سيئة التنظيم. بينما كانت السلسلة التوريد التي ترعاها أمريكا أكثر كفاءه. بمجرد سقوط الاتحاد السوفيتي كان الافتراض أننا ندخل حقبة سلام تتحقق بمجرد اندماج روسيا والصين في سلسلة التوريد العالمية. كان فهم ما بعد الحرب العالمية الثانية أن التجارة الحرة ، أو بشكل أكثر دقة سلسلة توريد منتشرة ستزيد من الاعتماد المتبادل وتقلل من احتمال الحرب. إلى حد كبير عملت. لم تكن هناك حرب عالمية منذ عام 1945. لكن سلسلة التوريد كانت تعتمد على الثقة فى نوايا الاخر انه لن يعطل سلسلة التوريد من أجل زيادة السيطرة على الجانب الآخر.









قام الرئيس دونالد ترامب استدعاء قانون الإنتاج الدفاع والذى يعنى معنيين . أولًا ، ازهار القوة الكاملة للحكومة الفيدرالية على تصنيع المستلزمات الطبية الحيوية. ثانيًا: الطريقة التي يتم بها بناء سلسلة التوريد الحديثة فى الحقيقه هى هشة بشكل كبير. بالنسبة واضحا لامريكا ان المستشفيات العامه الموجوده لم تعد تكفى . وصارت هناك معضلة فى سلسلة توريد عالمية المعتمدة على بمصادر خارجية حيث كشف فيروس التاجي مدى عدم كفاءة هذا النظام فى الإمداد.





طلبت أمريكا من الشركات المصنعة تكثيف إنتاج معدات الوقاية الشخصية للعاملين في مجال الرعاية الصحية. عملت على بناء احتياطي استراتيجي من إمدادات الرعاية الصحية فى ضوء هذا تم إقرار قانون الإنتاج الدفاعي. ولكن كان واضحا أن الصناعات الأخرى لا تحتوي سلسلة التوريد عالميه اساسها امريكا . وجد معهد إدارة التوريدات الامريكيه ، الذي يجري مسوحات اقتصادية شهرية ، أن ما يقرب من 75 في المائة من الشركات ابلغت في أواخر فبراير وأوائل مارس عن نوع من تعطيل سلسلة التوريد بسبب الفيروس التاجي. ولم يكن لدى 44 بالمائة من الشركات خطة للتعامل مع هذا النوع من الاضطراب.





وقال توم ديري، الرئيس التنفيذي لشركة ISM "هذا أمر مثير للدهشة قليلًا في هذا اليوم وهذا العصر تعانى امريكا من نقص الامداد بهذا الشكل ". وأضاف: " الاسوء انه لا يوجد قطاع صناعي تقريبًا لا يعتمد على الصين في الولايات المتحدة". المواد والتصنيع الصيني منتشران لدرجة أن العميل العادي ليس لديه فكرة عن عدد منتجاته اليومية التي تحتوي على مكونات صينية ، أو مدى الاعتماد على المكونات الصينية التي أصبحت معظم الشركات التى تستوردها من الصين ". الصين هى المورد الاول لامريكا.





لفهم سبب تعرض سلسلة التوريد الحديثة بشكل فريد لتهديد مثل فيروس كورونا يجب معرفه الصين انضمت إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2001 و وتخطت الولايات المتحدة كقوة صناعية في عام 2010 . وأنه خلال وباء السارس في عامي 2002 و 2003 ، مثلتت الصين 4.31 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بالنسبه لجميع أنحاء العالم . بحث لوحظ ان هناك شركات الغربية تقوم بتصنيع السلع في الصين وأماكن أخرى في آسيا وخصوصا شركات من ولايه الكيفورنيا لانها لاقرب للصين على المحيط الهادى. بينما كانت الاسواق الاسويه تنهار كانت الصين هى الملجأ لصناعات قطع غيار السيارات والتكنولوجيا والأزياء والمعدات الطبية ومكونات الأدوية . لقد حذرت Apple و Fiat Chrysler و Hyundai بالفعل المستثمرين من قيود العرض المحتملة بسبب جائحة الفيروس التاجي. بالإضافة إلى النقل إلى الخارج و صارت هناك مشكله حقيقيه للتويد الامريكى. الامر زاد بشكل كبير من مخاطر سلسلة التوريد.













بدأت أسوأ الاضطرابات في سلسلة التوريد مع منتصف مارس 2020 . كانت هناك عدد أقل من السفن الصينية فى الموانئ الرئيسية حول العالم مثل روتردام ولو هافر . وتأثر المخزون من 15 إلى 30 يومًا حتى لو كانت الشركة مخزنة قبل عطلة السنة القمرية الصينية الجديدة . وتم الاعتراف بان الولايات المتحده الامريكيه تشهد تباطؤًا وتعطيلًا وتضيقا اختيارات لعملاء.





نظرًا لانتشار جائحة COVID-19 في جميع أنحاء الاقتصاد العالمي ، فمن الممكن أن يبدأ امريكا تغيير طريقة عمل سلاسل التوريد العالمية. حيث نرى إن الشركات تتعرض لضغوط لتنويع المنتجات التي تصنع منتجاتها ، الأمر الذي سيكون أسهل للبعض من البعض الآخر. في حين أنه لا يزال من الممكن تصنيع الهيبارين المخفف للدم وهو دواء السيوله الاهم طبيا في الصين . لا يزال بالا مكان اختيار لامريكا دول اسيويه منخفض فيها تكاليف العمالة مثل فيتنام وماليزيا وكمبوديا. يمكن أن يتحول المزيد من الإنتاج الإلكتروني وأجزاء السيارات إلى المصانع في المكسيك والبرازيل. شيء واحد لا يدعو للقلق هو سلسلة توريد البقالة. في حين أن بعض المنتجات الاستهلاكية ، مثل معجون الأسنان أو الشامبو ، يمكن أن تكون محدودة بسبب مكونات مصدرها من الصين ، فإن هذا ليس هو الحال بالنسبة للطعام.





فضلا عن أن سلسلة توريد البقالة قوية بشكل ملحوظ. ستمتلئ المتاجر التي تنفد من المكونات يومًا ما بعد يوم أو يومين. أما بالنسبة للسلع غير القابلة للتلف ، مثل ورق التواليت ومستلزمات التنظيف . بدأت امريكا فى ترويج الصناعه المحليه ولكن يظل هذا فى ضوء الازمه فقط الان اقتصاديات التويد اكثر تعقيدا فى الواقع العملى.

فى قول مختصر ، شكّل أكبر اقتصادين في العالم ، الولايات المتحدة والصين ، علاقة فريدة مع اقتصادات متشابكة. من الواضح أن هذا سيؤدي إلى الاحتكاك حيث اختار كل طرف الاستفادة من الآخر ، وكثيرا ما أدى هذا التوتر إلى الحرب ، ولكنه في هذه الحالة أدى إلى احتكاك قصير. أدى اعتماد الصين على السوق الأمريكية ، والاعتماد الأمريكي على سلسلة التوريد ، إلى زيادة القلق. عالم من سلاسل التوريد والاستهلاك المتكاملة يجب أن يكون عالمًا يثق به. من الصعب خلق الثقة.



