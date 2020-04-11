فاضل التنين المجنح.. حقيقة زلزال مطروح وتأثيره على باقي محافظات مصر





ومع تعدد روايات الأهالي عبر فيسبوك عن الشعور بالزلزال، استطلع صدى البلد تجارب الأهالي من مختلف المناطق الذين أكدو أنهم بالفعل شعرو بهزة أرضية في نفس التوقيت تقريبا.





محمود الامام من اهالي مطروح قال إنه بالفعل شعر بها وتأثرت كذلك أثاثات الشقة التي يسكنها قائلا "هناك هزة أرضية حدثت وشعرت بها" لافتا انه شعر بالشقة بترعش العفش اتهز لمدة ٣ ثوان.





ويروي سامي مالك من أهالي مطروح :"اسكن فى زاهر جلال بمدينة مرسي مطروح وحسيت بيه وـنا فى الدور السابع".





وعلى الرغم من تعدد روايات ساكني مطروح غير أن المحافظات القريبة من مطروح مثل الاسكندرية والبحيرة لم يشعر سكانها بهذا الزلزال ولم يتحدث عنه أحد حتى الآن.





لكن، رواد السوشيال ميديا تعاملوا مع الأمر بمزيد من القلق في البداية قبل أن يتأكدوا من عدم وجود خسائر بشرية أو إصابات، حتى بدأوا إطلاق العبارات الساخرة من الأوضاع التي يشهدها العالم حاليا في ظل أزمة كورونا.





وعلق بعضهم ساخرا "يلا بقى ياريت نهاية العالم ونخلص بقى"، بينما قال آخر "كدة مش فاضل غير التنين المجنح والنيزك".





وقال سامي مالك من أهالي مطروح :"اسكن فى زاهر جلال بمدينة مرسي مطروح وحسيت بيه انا فى الدور السابع يارب سلم".

بدأ أهالي مطروح في إطلاق المنشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي منذ الساعة السادسة مساء اليوم عن شعورهم بهزة قوية استشعرها سكان مدينة مرسى مطروح في معظم أرجائها.