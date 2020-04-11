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رياضة

وزير الشباب يكشف موعد عودة الدوري المصري.. ويؤكد: دعمنا الأندية بـ 11 مليونا في أزمة كورونا

السبت 11/أبريل/2020 - 11:53 م
وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
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حسام الحارتي

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،  أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات؛ لمواجهة فيروس كورونا المستجد.


وأضاف أشرف صبحي، خلال لقائه بفضائية " اون تايم سبورتس"، أن وزارة الشباب والرياضة دعمت معظم الأندية بأكثر من 11 مليون جنيه؛ عقب توقف النشاط الرياضي .


وأوضح: "المشكلة التي تواجهنا في الوقت الحالي؛ أن معظم الأندية تعاني من مشكلة الدخل".


وأكد وزير الشباب، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يدرس تخفيض عقود اللاعبين  خلال الفترة المقبلة.


وأشار إلى أنه تواصل مع عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة من أجل دعم الأندية، وعمل صندوق مخصص لذلك، مطالبا اللاعبين الكبار بتوجيه الدعم اللازم للأندية؛ للخروج من تلك الأزمة.


وأوضح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أنه لا يستطيع تحديد موعد عودة الدوري المصري في الوقت الحالي، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا.
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