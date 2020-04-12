AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

وزيرة التخطيط: فتح حساب لمساهمات الأفراد والمؤسسات لمساعدة الفئات المتضررة على حساب 2030 ببنك مصر

الأحد 12/أبريل/2020 - 07:02 م
وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط
Advertisements
أ ش أ
أوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدولة المصرية اتخذت إجراءات استباقية في ظل ظروف استثنائية بهدف تأمين المواطن المصري ، مشيرة إلى وجود فئات تضررت بسبب الغلق الكلي أو الجزئي لبعض المنشآت والمحال، ووجه الرئيس السيسي على الفور برعايتها لمدة 3 أشهر لتخفيف الأعباء عنها.

وأفادت بأن رئيس الوزراء شكل لجنة ضمت عددًا كبيرًا من الوزراء وتم تنسيق العمل وجمع البيانات من قواعد بيت الزكاة ووزارة التضامن وبوابة الشكاوى الحكومية وغيرها، كما تم وضع معايير لتصفية المسجلين لاستبعاد المواطنين المستفيدين من منصات أخرى مثل صندوق تكافل وكرامة، حتى وصل عدد المستحقين إلى مليون ونصف المليون مواطن. 

وأشارت السعيد إلى أهمية تكاتف المجتمع كله في هذه الظروف وليس مؤسسات الدولة فقط، لافته إلى أنه تم فتح حساب لمساهمات الأفراد والمؤسسات لمساعدة الفئات المتضررة على حساب 2030 ببنك مصر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التضامن: نوفر 50 ألف فرصة عمل لتلك الفئات.. فيديو

الحكومة ترد على الشائعات وتوضح الحقائق.. استبعاد عملاء بنك ناصر من تأجيل أقساط قروض.. نقص في إمدادات المستلزمات الطبية.. وقف لتكافل وكرامة.. وشحن أرصدة مجانية لعملاء شركات المحمول

وزيرة التضامن: زيادة المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة إلى 100 ألف أسرة.. فيديو

3 وزراء يبحثون الإجراءات التنسيقية لدعم العمالة المتضررة من تداعيات وباء كورونا

إجراءات جديدة لدعم القطاعات المتضررة من فيروس كورونا.. تعرف عليها

تداعيات كورونا.. مفاجأة لـ 15 ألف أسرة بـ أسوان

ترشيحاتنا

بالميادين ومحطات المترو..القوات المسلحة توزع الكمامات مجانا على المواطنين

اتحاد الكرة يحسم مصير عقوبات بيراميدز بعد ضم أحمد فتحي نجم الأهلي

حالة وحيدة تمنع صرف الـ 500 جنيه للمستحق من العمالة غير المنتظمة

وفاة والدة الفنانة دنيا عبد العزيز

خطوات الحصول على منحة الـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة

إنبي يصدم الأهلي بشأن هذا اللاعب.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون مكياج .. ولاء الشريف تتألق بإطلالة بسيطة

35 صورة من كواليس مسلسل ليالينا لـ غادة عادل

كاجوال وعلى الموضة .. شاهد 10 إطلالات خطفت الأنظار لـ داليا مصطفى في عيد ميلادها