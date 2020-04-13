وكيل رجب بكار يصدم الأهلي والزمالك بشأن ضمه.. فيديو

قال تامر النحاس، وكيل رجب بكار لاعب بيراميدز، إن الأهلي والزمالك كان لديهم رغبة بالتعاقد معه بداية الموسم.

وأضاف تامر خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "رجب بكار جدد مع بيراميدز والمدرب يثق في قدراته ومن أهم اللاعبين الذي مستواهم الدفاعي والهجومي بنفس القدرة".

وأكمل : "لا يوجد حديث أو تفاوض حاليا من القطبين للتعاقد مع رجب بكار، لكن من الممكن أن يكون هناك سهولة برحيله بعد التعاقد مع أحمد فتحي".

وأعلن نادي بيراميدز عن نجاحه في إتمام التعاقد مع النجم الكبير أحمد فتحي، قائد منتخب مصر الوطني، في صفقة انتقال حر.





فتحي الشهير بلقب "جوكر الكرة المصرية" يعتبر واحدا من أهم لاعبي كرة القدم في مصر طوال التاريخ كونه خاض ١٣٢ مباراة دولية بقميص المنتخب المصري الأول منذ عام ٢٠٠٢ وأحد أصغر من مثل مصر دوليا.



