هيفاء وهبي بدون ماكياج وبـ البيجاما في الحجر المنزلي.. شاهد

نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر من داخل الحجر المنزلي من بيتها في العاصمة اللبنانية بيروت.



وظهرت هيفاء وهبي في الكليب بدون ماكياج مرتدية بيجاما وتحتسي القهوة ومعلقة على الصورة :" صباح الخير ايه الناس الجميلة".





وشاركت هيفاء وهبي في كليب اليسا الجديد هنغني كمان وكمان وظهرت كـ ضيفة شرف وهي تغني وترقص من منزلها بسبب اتباع التباعد الاجتماعي. #GoodMorning Beautiful people ☕#صباح_الخير ❤#StayHome #QuarantineLife pic.twitter.com/FGE0xYf6XH — Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) April 13, 2020





وخرجت هيفاء وهبي من منافسة السابق الرمضاني بمسلسلها اسود فاتح بعد تعطل تصويره بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد وعدم اللحاق بالتصوير لضيق الوقت.



