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اقتصاد

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 14-4-2020

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 08:36 ص
دولارات
دولارات
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امنة عبدالعظيم
استقر سعر الدولار فى مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 14 - 4 - 2020، حيث ثبت سعر الدولار على مستوى البنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 15.68 جنيه للشراء، 15.78 جنيه للبيع، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
15.68 جنيه للشراء.
15.81 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
15.68 جنيه للشراء.
15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر 
15.68 جنيه للشراء.
15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة
15.70 جنيه للشراء.
15.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى 
15.72 جنيه للشراء.
15.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib 
15.70 جنيه للشراء.
15.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
15.69 جنيه للشراء.
15.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة
15.70 جنيه للشراء.
15.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك بلوم
15.7 جنيه للشراء
و15.8 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك الكويت الوطنى
15.72 جنيه للشراء.
15.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى الكويتي
15.73 جنيه للشراء.
15.83 جنيه للبيع.
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