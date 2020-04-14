رئيس مدينة العلمين الجديدة: العمل لم يتوقف لحظة ونتبع الإجراءات الاحترازية ضد كورونا..فيديو

قال المهندس أسامة عبد العزيز، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، إن العمل فى مدينة العلمين الجديدة لم يتوقف نهائيًا ولكنه يتم وفقًا لتطبيق الاجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة العمال، لافتًا إلى أن العمل الورقى مستمر ولم يتوقف.





وأوضح رئيس مدينة العلمين الجديدة ، فى لقاء تليفزيوني، ان هناك 4 شركات تشارك فى التطهير للحفاظ على صحة العمال، مشيرًا إلى أنه يتم الحفاظ على التباعد بين العمال للحافظ على صحتهم، مؤكدًا ان اى عامل يشعر بمرض او ارهاق يتم اعطاؤه اجازة لفترة خوفًا من انتقال العدوى.





وتابع أن العمالة المؤقتة تحصل على حقوقها كاملة فى أوقاتها، مؤكدًا ان العمل لم يتوقف لحظة ولكنه تم اتباع الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





وأشار إلى أنه يحدث تأخير فى استلام الأوراق وتسلمها نتيجة لابعاد الأوراق خوفاُ من انتشار الفيروسن ويتم التعامل الآن اليكترونيًا وتقليل من الاحتكاك المباشر، وفى حالة وجود تعامل مباشر بين الافراد يتم الحفاظ على المسافات الآمنة.