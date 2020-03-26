34 قرارا من وزير الإسكان لإزالة التعديات ومخالفات البناء في العلمين الجديدة والعبور

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 34 قرارًا إداريًا لإزالة التعديات ومخالفات البناء الواقعة على الأراضي والوحدات والمحال المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمدينتي العلمين الجديدة والعبور، مؤكدًا مواصلة وزارة الإسكان، ممثلة في أجهزة المدن الجديدة، إزالة جميع أنواع المخالفات والتعديات، بالمدن الجديدة، تطبيقًا للقانون، واستيداءً لحق الدولة، وحفاظًا على المظهر الحضاري للمدن الجديدة، ومنع ظهور أي عشوائيات بها.

وقال الدكتور عاصم الجزار، في بيان اليوم، الخميس، إنه تم إصدار 27 قرارًا إداريًا لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي داخل حدود مدينة العلمين الجديدة بعدة مواقع مختلفة، شملت مناطق شرق الطريق الساحلي الدولي الجديد، وقبلى الطريق الساحلي مطروح - إسكندرية، وجنوب وشرق الوحدة المحلية لتل العيس وجنوب الطريق الساحلي إسكندرية - مطروح، وجنوب غرب المعهد الأزهري لتل العيس، حيث تمثلت المخالفات في إقامة مباني منازل بملحقاتها، وأسوار، ومحال، وأعمال حفر وأساسات وقواعد خرسانة مسلحة، ومطعم، بدون ترخيص وبدون سند من القانون.

وأضاف وزير الإسكان: "تم إصدار 7 قرارات إدارية لإزالة التعديات ومخالفات البناء بعدة مناطق بمدينة العبور، والمتمثلة في صب الدور الأرضي وأعمدة الدور الأول بقطعة أرض مملوكة للهيئة، وإقامة مبانٍ على قطعة أخرى، وتعدٍ على قطعة أرض ثالثة بعد إلغاء تخصيصها، ومحلين سبق سحبهما وعودتهما لحوزة جهاز المدينة، ووحدة إدارية، ووحدة أخرى، وذلك بدون سندٍ من القانون".

ونصت القرارات التي أصدرها وزير الإسكان، على أن يتولى جهازا مدينتي العلمين الجديدة والعبور بمعاونة كل من شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.