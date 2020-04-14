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مرأة

اعرفي ابنك هيبدأ يسمعك إمتى

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 08:01 م
صدى البلد
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أسماء عبد الحفيظ
تخاف أغلب الأمهات على أطفالها حديثي الولادة، وتبدأ تستشير هنا وهناك من أشخاص وأطباء عن صحة طفلها، ومن ضمن هذه الأسئلة التى تسائلها متى يبدأ طفلى فى السمع. 

كشف موقع هيلث، أنه وفقًا للرابطة الأمريكية للسمع والنطق (ASHA) ، يبدأ الأطفال في التفاعل مع الأصوات في عمر ثلاثة أشهر يُعتقد أن الطفل ، كجنين ، يبدأ في التعرف على الأصوات والتفاعل معها منذ الشهر السادس أو السابع من الحمل، لكن التطور السليم للسمع يحدث عند الأطفال فقط بعد ولادتهم.

تنمية السمع لدى الأطفال حديثي الولادة


وفقًا للمعهد القومي الأمريكي للصمم واضطرابات التواصل الأخرى (NIDCD) ، فإن الطفل الذي يتمتع بحاسة سمع صحية سيحقق المراحل التنموية التالية.

من الولادة إلى ثلاثة أشهر


يذهل بأصوات عالية
يهدئ أو يبتسم عند الاستماع إلى صوتك
يبدأ أو يتوقف عن المص أثناء الرضاعة استجابةً للصوت
يجعل صوت مختلف لكل حاجة محددة
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