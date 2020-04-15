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فن

فيفي عبده تنعي الشهيد محمد الحوفي: فخر مصر

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 02:46 ص
صدى البلد
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اسماء الحسيني
نشرت الفنانة فيفي عبده صورة جديدة للشهيد الراحل المقدم محمد فوزى الحوفي على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" .

وكتبت عليها معلقة: "ربنا يصبر اهلك ويجعل مثواك الجنة يا فخر مصر يا عريس الجنة انا لله وانا اليه راجعون". 

كما تلقت العديد من التعازى والدعوات من متابعيها  للشهيد محمد فوزي الحوفي .

يُذكر أن أحدث أعمال فيفي عبده مسلسل "مملكة الغجر" التي قامت ببطولته مع كل من حورية فرغلي، وعزة مجاهد، وأحمد كرارة، وميار الغيطي، وحازم سمير، وسامح الصريطي، وسناء شافع، وصبري عبد المنعم، ومحمد حمزة، وغيرهم من النجوم.
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