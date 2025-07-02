أسد أسود البلد.. محمد رمضان يطرح «من ضهر راجل» ويتصدّر يوتيوب بـ«أنا أنت»|شاهد

طرح الفنان محمد رمضان، اليوم الأربعاء الموافق 2 يوليو الجاري، أحدث أغانيه عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، إلى جانب جميع المنصات الموسيقية المختلفة.
وكتب محمد رمضان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":
"أسد، أسود البلد، وزعيم غابتهم."
🎵 أغنية "من ضهر راجل"
الأغنية من كلمات: حازم أكس
ألحان: حازم أكس وساسو
توزيع موسيقي: إسلام ساسو
شاهد الأغنية :
وفي سياق متصل، تصدّر النجم محمد رمضان خلال الساعات الماضية الترند رقم واحد على منصتَي "يوتيوب ميوزك" و"سناب شات"، من خلال أغنيته "أنا أنت" التي طرحها مؤخرًا.
🎶 أغنية "أنا أنت"
كلمات: مصطفى حدوتة
ألحان: مصطفى تاج
توزيع: إيهاب كولبيكس
وتقول بعض كلمات الأغنية:
أنا .. أنت .. أنا .. أنت
أنا بحضّر .. أنت تقلب
أنا بنجح .. أنت تندب
في الملعب ببقى ميسي
والجري جنبي يتعب
أنا بصرف .. أنت تحسب
أرقام تخض ترعب
لو كل دول في كفّة
الكفّة بتاعتي تغلب