أسد أسود البلد.. محمد رمضان يطرح «من ضهر راجل» ويتصدّر يوتيوب بـ«أنا أنت»|شاهد

طرح الفنان محمد رمضان، اليوم الأربعاء الموافق 2 يوليو الجاري، أحدث أغانيه عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، إلى جانب جميع المنصات الموسيقية المختلفة.

وكتب محمد رمضان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":

"أسد، أسود البلد، وزعيم غابتهم."

🎵 أغنية "من ضهر راجل"

الأغنية من كلمات: حازم أكس

ألحان: حازم أكس وساسو

توزيع موسيقي: إسلام ساسو

شاهد الأغنية :





وفي سياق متصل، تصدّر النجم محمد رمضان خلال الساعات الماضية الترند رقم واحد على منصتَي "يوتيوب ميوزك" و"سناب شات"، من خلال أغنيته "أنا أنت" التي طرحها مؤخرًا.

🎶 أغنية "أنا أنت"

كلمات: مصطفى حدوتة

ألحان: مصطفى تاج

توزيع: إيهاب كولبيكس

وتقول بعض كلمات الأغنية: