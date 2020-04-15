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رياضة

أحمد حسن مكي: أنا أهلاوي ولم أتخيل يوما الانضمام للزمالك بسبب أزماته الإدارية

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 05:04 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
قال أحمد حسن مكي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، إنه اقترب من التوقيع للنادي الأهلي في فترة من الفترات مشيرًا الى أنه اهلاوي حتى وقع عقوده مع الزمالك.

وأكد مكي في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "جلست مع عدلي القيعي ومحمد عبد الوهاب وفشلت المفاوضات بسبب مغالاة إدارة حرس الحدود.. وأنا كنت اهلاوي حتى انضممت للزمالك ولم أكن أتخيل الانضمام للزمالك بسبب المشاكل الإدارية".

وأوضح: "أحمد عيد عبد الملك من أسباب انضمامي للزمالك والنادي أضاف لي الكثير".

وتابع: "أحمد حسام ميدو أكثر مدير فني ظلمني وهيكتور كوبر حقق المطلوب منه بالتأهل لنهائيات كأس العالم".
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