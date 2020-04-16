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رياضة

على رأسهم الزمالك.. 7 أندية تتمسك بإلغاء الدوري الممتاز

الخميس 16/أبريل/2020 - 10:46 ص
مرتضى منصور رئيس
مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك
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يسرى غازى
تمسك مسؤولو ٧ أندية بمطالبة اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني بإلغاء منافسات بطولة الدورى الممتاز الموسم الجارى بسبب فيروس كورونا.

كانت اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أعلنت عن مد تعليق النشاط الرياضى حتى نهاية شهر ابريل الجاري لمواجهة انتشار فيروس كورونا داخل البلاد.

ضمت قائمة السبع أندية المطالبة بإلغاء المسابقة المحلية على النحو التالى.. نادى الزمالك الذى يقود لوبى إلغاء الدورى المحلي فى ظل ابتعاده عن المنافسة على اللقب المحلي بفارق كبير من النقاط عن غريمه التقليدى النادى الأهلى الى جانب الرغبة فى ضمان المشاركة فى النسخة القادمة من دورى ابطال افريقيا.

كما ياتى نادى المقاصة فى قائمة الاندية المطالبة بالالغاء للبطولة المحلية بعد تراجعه إلى قاع الجدول في الموسم الجاري وعلى نفس النهج سار النادي المصري الذي خاض واحدًا من أضعف مواسمه وكذلك الاسماعيلي وطنطا والانتاج الحربي.

كما انضم أسوان للقائمة مستندا الى تراجع إمكانيات الفريق المادية واعلانه ذلك فى بيان رسمي عن الرغبة فى عدم استكمال البطولة.
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