على رأسهم الزمالك.. 7 أندية تتمسك بإلغاء الدوري الممتاز

ضمت قائمة السبع أندية المطالبة بإلغاء المسابقة المحلية على النحو التالى.. نادى الزمالك الذى يقود لوبى إلغاء الدورى المحلي فى ظل ابتعاده عن المنافسة على اللقب المحلي بفارق كبير من النقاط عن غريمه التقليدى النادى الأهلى الى جانب الرغبة فى ضمان المشاركة فى النسخة القادمة من دورى ابطال افريقيا.