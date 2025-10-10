قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استعراض التجربة المصرية في الحماية الاجتماعية بورش مختبر الابتكار الإبداعي
خالد جلال يتغنى بالرئيس عبد الفتاح السيسي بعد وقف الحرب في غزة
سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار21 بكام؟
تعليم الإسكندرية يستعد لافتتاح مدرسة يابانية جديدة بالمنتزه
علامات إرشادية بمناطق الأعمال.. الحالة المرورية بشوارع القاهرة والجيزة
النرويج تترقب غضب ترامب إذا لم يفز بجائزة نوبل للسلام
انتخابات النواب 2025.. ضوابط استبدال المرشحين حال خلو مكان بالقائمة
مالمو للسينما العربية: افتتاح التسجيل للدورة الـ 16 يعزز حضورنا في الساحة الدولية
بلون غير معتاد.. تسريبات تكشف ألوان Galaxy S26 Ultra قبل الإطلاق الرسمي
انهــ ــيار جزئي لعقار بالإسكندرية.. ونجاة شخصين من السكان
جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ الانسحاب باتجاه الخط الأصفر في قطاع غزة
نتنياهو يمهد الطريق لتقديم موعد الانتخابات العامة في إسرائيل
رياضة

أبرز مباريات اليوم الجمعة 10-10-2025 والقنوات الناقلة

ياسمين تيسير

تنطلق اليوم الجمعة 10 - 10 - 2025 عدد من المباريات ابرزها مباراة فرنسا ضد أذربيجان بتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم. 

مواعيد مباريات تصفيات أفريقيا لكأس العالم
 


جنوب السودان X السنغال – الساعة 3 عصرا

توجو X الكونغو الديمقراطية – الساعة 4 عصرا

السودان X موريتانيا – الساعة 4 عصرا

سيشل X كوت ديفوار – الساعة 4 عصرا

جامبيا X الجابون – الساعة 4 عصرا

ليسوتو X نيجيريا – الساعة 7 مساء

زيمبابوي X جنوب أفريقيا – الساعة 7 مساء

رواندا X بنين – الساعة 7 مساء

ساو تومي وبرينسيب X تونس – الساعة 7 مساء

مواعيد مباريات تصفيات أوروبا لكأس العالم والقنوات الناقلة

كازاخستان X ليشتنشتاين – الساعة 5 مساء على قناةbeIN Sports HD 1        

بلجيكا X مقدونيا الشمالية – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 3                  

فرنسا X أذربيجان – الساعة 9:45 مساء على قناةbeIN Sports HD 1                    

آيسلندا X أوكرانيا – الساعة 9:45 مساء على قناةbeIN Sports HD 5                    

إيرلندا الشمالية X سلوفاكيا – الساعة 9:45 مساء على قناةbeIN Sports HD 6                    

ألمانيا X لوكسمبورج – الساعة 9:45 مساء على قناةbeIN Sports HD 2                    

السويد X سويسرا – الساعة 9:45  مساء على قناةbeIN Sports HD 4                    

كوسوفو X سلوفينيا – الساعة 9:45 مساء على قناةbeIN Sports HD 7      

مواعيد المباريات الودية

اليابان X باراجواي – الساعة 1:20 ظهرا

كوريا الجنوبية X البرازيل – الساعة 2 ظهرا

أوروجواي X الدومينيكان – الساعة 3:45 عصرا

بوليفيا X الأردن – الساعة 7 مساء

روسيا X إيران – الساعة 8 مساء

تشيلي X بيرو – الساعة 2 صباحا

كندا X أستراليا – الساعة 2:30 صباحا

الأرجنتين X فنزويلا – الساعة 3 صباحا

الولايات المتحدة الأمريكية X الإكوادور – الساعة 3:30 صباحا

