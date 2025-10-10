أبرز مباريات اليوم الجمعة 10-10-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة 10 - 10 - 2025 عدد من المباريات ابرزها مباراة فرنسا ضد أذربيجان بتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم.
مواعيد مباريات تصفيات أفريقيا لكأس العالم
جنوب السودان X السنغال – الساعة 3 عصرا
توجو X الكونغو الديمقراطية – الساعة 4 عصرا
السودان X موريتانيا – الساعة 4 عصرا
سيشل X كوت ديفوار – الساعة 4 عصرا
جامبيا X الجابون – الساعة 4 عصرا
ليسوتو X نيجيريا – الساعة 7 مساء
زيمبابوي X جنوب أفريقيا – الساعة 7 مساء
رواندا X بنين – الساعة 7 مساء
ساو تومي وبرينسيب X تونس – الساعة 7 مساء
مواعيد مباريات تصفيات أوروبا لكأس العالم والقنوات الناقلة
كازاخستان X ليشتنشتاين – الساعة 5 مساء على قناةbeIN Sports HD 1
بلجيكا X مقدونيا الشمالية – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 3
فرنسا X أذربيجان – الساعة 9:45 مساء على قناةbeIN Sports HD 1
آيسلندا X أوكرانيا – الساعة 9:45 مساء على قناةbeIN Sports HD 5
إيرلندا الشمالية X سلوفاكيا – الساعة 9:45 مساء على قناةbeIN Sports HD 6
ألمانيا X لوكسمبورج – الساعة 9:45 مساء على قناةbeIN Sports HD 2
السويد X سويسرا – الساعة 9:45 مساء على قناةbeIN Sports HD 4
كوسوفو X سلوفينيا – الساعة 9:45 مساء على قناةbeIN Sports HD 7
مواعيد المباريات الودية
اليابان X باراجواي – الساعة 1:20 ظهرا
كوريا الجنوبية X البرازيل – الساعة 2 ظهرا
أوروجواي X الدومينيكان – الساعة 3:45 عصرا
بوليفيا X الأردن – الساعة 7 مساء
روسيا X إيران – الساعة 8 مساء
تشيلي X بيرو – الساعة 2 صباحا
كندا X أستراليا – الساعة 2:30 صباحا
الأرجنتين X فنزويلا – الساعة 3 صباحا
الولايات المتحدة الأمريكية X الإكوادور – الساعة 3:30 صباحا