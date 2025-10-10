أبرز مباريات اليوم الجمعة 10-10-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة 10 - 10 - 2025 عدد من المباريات ابرزها مباراة فرنسا ضد أذربيجان بتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم.

مواعيد مباريات تصفيات أفريقيا لكأس العالم





جنوب السودان X السنغال – الساعة 3 عصرا

توجو X الكونغو الديمقراطية – الساعة 4 عصرا

السودان X موريتانيا – الساعة 4 عصرا

سيشل X كوت ديفوار – الساعة 4 عصرا

جامبيا X الجابون – الساعة 4 عصرا

ليسوتو X نيجيريا – الساعة 7 مساء

زيمبابوي X جنوب أفريقيا – الساعة 7 مساء

رواندا X بنين – الساعة 7 مساء

ساو تومي وبرينسيب X تونس – الساعة 7 مساء

مواعيد مباريات تصفيات أوروبا لكأس العالم والقنوات الناقلة



كازاخستان X ليشتنشتاين – الساعة 5 مساء على قناةbeIN Sports HD 1

بلجيكا X مقدونيا الشمالية – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 3

فرنسا X أذربيجان – الساعة 9:45 مساء على قناةbeIN Sports HD 1

آيسلندا X أوكرانيا – الساعة 9:45 مساء على قناةbeIN Sports HD 5

إيرلندا الشمالية X سلوفاكيا – الساعة 9:45 مساء على قناةbeIN Sports HD 6

ألمانيا X لوكسمبورج – الساعة 9:45 مساء على قناةbeIN Sports HD 2

السويد X سويسرا – الساعة 9:45 مساء على قناةbeIN Sports HD 4

كوسوفو X سلوفينيا – الساعة 9:45 مساء على قناةbeIN Sports HD 7

مواعيد المباريات الودية



اليابان X باراجواي – الساعة 1:20 ظهرا

كوريا الجنوبية X البرازيل – الساعة 2 ظهرا

أوروجواي X الدومينيكان – الساعة 3:45 عصرا

بوليفيا X الأردن – الساعة 7 مساء

روسيا X إيران – الساعة 8 مساء

تشيلي X بيرو – الساعة 2 صباحا

كندا X أستراليا – الساعة 2:30 صباحا

الأرجنتين X فنزويلا – الساعة 3 صباحا

الولايات المتحدة الأمريكية X الإكوادور – الساعة 3:30 صباحا