قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أولى جلسات اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.. الثلاثاء
وليد صلاح الدين: لاعبو الأهلي لو ركزوا صح هنزعل ناس كتير
ترامب يقترح طرد إسبانيا من حلف الناتو
التحقيق في تقاضي مسؤول بحي العمرانية رشوة من جزار
خبير استراتيجي عن اتفاق وقف إطلاق النار: يوم عظيم للشرق الأوسط
ما حكم الأذان الثاني في صلاة الجمعة؟.. الإفتاء تجيب
أسماء تتصدر صفقة التبادل.. قائمة أولى بالأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم
130 مليون جنيه.. مطالب أحمد عبد القادر لتجديد عقده مع الأهلي
عملية مترون.. تركيا تفكك خلية تجسس لصالح الموساد الإسرائيلي في إسطنبول
النقل تناشد قائدي المركبات عدم استخدام حارة الأتوبيس الترددي على الدائري
الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة تغزر على السواحل الشمالية والوجه البحري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وليد صلاح الدين: لا نسعى لإصلاح العلاقة مع عبد القادر خوفا من الزمالك

زيزو
زيزو
رباب الهواري


 

كشف وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن العديد من التفاصيل الخاصة بالفريق الأول، مؤكدًا أن العلاقة بين عناصر الجهاز الفني والإداري تسودها روح التعاون والتفاهم الكامل.
 

تفاهم كامل مع سيد عبد الحفيظ
 

قال وليد صلاح الدين في تصريحات تليفزيونية إنه لا يشعر بالقلق من عودة سيد عبد الحفيظ للإدارة أو من صلاحياته المنتظرة، مؤكدًا أن العلاقة بينهما مميزة للغاية:


 

“أنا وسيد عبد الحفيظ متفاهمين جدًا، وعلاقتي بيه جيدة، وهدفنا واحد وهو مصلحة النادي الأهلي”.
 

لا خلاف مع محمد يوسف

كما نفى مدير الكرة وجود أي توتر أو خلاف مع محمد يوسف، مؤكدًا أن الحديث عن تهميشه غير صحيح تمامًا، موضحًا أن الثنائي يعمل بانسجام وتفاهم كامل داخل منظومة الفريق.
 

زيزو يُعامل كجميع اللاعبين
 

أكد وليد صلاح الدين أن أحمد سيد “زيزو” لا يُعامل بطريقة استثنائية داخل الأهلي، مشيرًا إلى أن سياسة النادي قائمة على العدالة والمساواة بين جميع اللاعبين دون تفرقة. كما أوضح أنه سيتم التحدث مع إمام عاشور بعد عودته للجاهزية في مسألة “حوار آدم وطني” التي تشغل جماهير النادي.

إشادة بمحمد شوقي

أشاد مدير الكرة بزميله السابق محمد شوقي، واصفًا إياه بأنه شخصية جميلة ومدرب واعد، مضيفًا أنه استمتع بالعمل معه في نادي زد، ويتوقع له مستقبلاً كبيرًا في عالم التدريب.

توضيح بشأن أحمد عبد القادر

وحول ملف أحمد عبد القادر، أكد وليد صلاح الدين أن الأهلي لا يسعى لإصلاح العلاقة معه خوفًا من انتقاله للزمالك أو بيراميدز، بل لأن النادي يريده وهو أيضًا يرغب في البقاء، موضحًا أن النادي سيقدم له عرضًا رسميًا، وإذا رفضه سيتم البحث عن بديل


 

زيزو عبدالقادر سيد عبدالحفيظ الأهلي محمد شوقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عودة الساعة 60 دقيقة للخلف عندما تدق 12 صباحًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

عودة الساعة 60 دقيقة للخلف عندما تدق 12 صباحًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

تراجع أسعار الذهب في الصاغة اليوم.. هدوء نهاية الأسبوع يخيم على السوق

تراجع أسعار الذهب في الصاغة اليوم.. هدوء نهاية الأسبوع يخيم على السوق

الرئيس السيسي وترامب

الرئيس السيسي يرشح ترامب لجائزة نوبل للسلام.. والرئيس الأمريكي يلبي دعوة زيارة مصر

4 حالات حددها القانون.. متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر؟

4 حالات حددها القانون.. متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر؟

مدينة غزة

4 شهداء وعشرات المفقودين تحت الأنقاض في غارة إسرائيلية على مدينة غزة

زجاجات المياه البلاستيك

90 ألف حتة بلاستيك في جسمنا .. زجاجات المياه تسبب كوارث | إيه الحكاية

الغندور

بعد اجتماع 4 ساعات.. قرار مفاجئ لـ مجلس الزمالك

جيش الاحتلال الإسرائيلي

بعد اتفاق وقف الحرب .. إصابة 4 جنود إسرائيليين في غزة

ترشيحاتنا

تويوتا كورولا GR

تويوتا كورولا GR تستعد للانطلاق .. تجهيزات جديدة وبهذا السعر

داسيا سبرينج موديل 2026 الكهربائية

سعر داسيا سبرينج 2026 في السعودية

نصائح للحفاظ على صواميل عجلات سيارتك

نصائح للحفاظ على صواميل عجلات سيارتك؟

بالصور

لتحلية صحية .. طريقة عمل كيكة الجزر

كيكة الجزر
كيكة الجزر
كيكة الجزر

موضة اللب المفصص .. فوائد خارقة لبذور اليقطين لن تخطر ببالك

بذور اليقطين
بذور اليقطين
بذور اليقطين

90 ألف حتة بلاستيك في جسمنا .. زجاجات المياه تسبب كوارث | إيه الحكاية

زجاجات المياه البلاستيك
زجاجات المياه البلاستيك
زجاجات المياه البلاستيك

6 أطعمة فى وجبة الفطور قد تغير مصير ضغط دمك للأبد

الضغط
الضغط
الضغط

فيديو

الفتاة المعجزة

الفتاة المعجزة.. جيسيكا طويل تمشي من جديد بعد سنوات من الشلل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد