وليد صلاح الدين: لا نسعى لإصلاح العلاقة مع عبد القادر خوفا من الزمالك





كشف وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن العديد من التفاصيل الخاصة بالفريق الأول، مؤكدًا أن العلاقة بين عناصر الجهاز الفني والإداري تسودها روح التعاون والتفاهم الكامل.



تفاهم كامل مع سيد عبد الحفيظ



قال وليد صلاح الدين في تصريحات تليفزيونية إنه لا يشعر بالقلق من عودة سيد عبد الحفيظ للإدارة أو من صلاحياته المنتظرة، مؤكدًا أن العلاقة بينهما مميزة للغاية:





“أنا وسيد عبد الحفيظ متفاهمين جدًا، وعلاقتي بيه جيدة، وهدفنا واحد وهو مصلحة النادي الأهلي”.



لا خلاف مع محمد يوسف

كما نفى مدير الكرة وجود أي توتر أو خلاف مع محمد يوسف، مؤكدًا أن الحديث عن تهميشه غير صحيح تمامًا، موضحًا أن الثنائي يعمل بانسجام وتفاهم كامل داخل منظومة الفريق.



زيزو يُعامل كجميع اللاعبين



أكد وليد صلاح الدين أن أحمد سيد “زيزو” لا يُعامل بطريقة استثنائية داخل الأهلي، مشيرًا إلى أن سياسة النادي قائمة على العدالة والمساواة بين جميع اللاعبين دون تفرقة. كما أوضح أنه سيتم التحدث مع إمام عاشور بعد عودته للجاهزية في مسألة “حوار آدم وطني” التي تشغل جماهير النادي.

إشادة بمحمد شوقي

أشاد مدير الكرة بزميله السابق محمد شوقي، واصفًا إياه بأنه شخصية جميلة ومدرب واعد، مضيفًا أنه استمتع بالعمل معه في نادي زد، ويتوقع له مستقبلاً كبيرًا في عالم التدريب.

توضيح بشأن أحمد عبد القادر

وحول ملف أحمد عبد القادر، أكد وليد صلاح الدين أن الأهلي لا يسعى لإصلاح العلاقة معه خوفًا من انتقاله للزمالك أو بيراميدز، بل لأن النادي يريده وهو أيضًا يرغب في البقاء، موضحًا أن النادي سيقدم له عرضًا رسميًا، وإذا رفضه سيتم البحث عن بديل



