بسبب 10 آلاف دولار.. كونجرس بيرو يقرّ إقالة رئيسة البلاد

محمود نوفل

أعلن كونجرس بيرو إقراره إقالة رئيسة البلاد دينا بولوارتي من منصبها.

وصوت البرلمان في بيرو، الخميس، على عزل الرئيسة دينا بولوراتي بالإجماع وذلك في جلسة ليلية عقدت بعد ساعات فقط من تصويت سابق بالمضي في إجراءات العزل.

ويُشار إلى أن نوابا من مختلف الأطياف السياسية قدموا مذكرات تطالب بإقالة بولوراتي، في خطوة أولى، كما صوت البرلمان على استدعاء بولوراتي لحضور جلسة مسائية بشأن التصويت على عزلها، وقرر أن تعقد الجلسة في الحادية عشر والنصف مساء بالتوقيت المحلي.

وفي يوليو الماضي قررت بولوارتي مضاعفة راتبها إلى ما يعادل نحو 10 آلاف دولار شهرياً، ما أثار غضب كثير من المواطنين الذين قالوا إن من الأفضل إنفاق هذه الأموال على التصدي للفقر.

فيما ذكر وزير الاقتصاد حينها، أن راتب بولوارتي، التي يعد معدل شعبيتها من بين الأدنى مقارنة بأي زعيم على مستوى العالم، ارتفع إلى 35568 سولا (10067 دولاراً)، وهو يزيد عن الحد الأدنى للأجور في بيرو بنحو 30 مثلاً.

وجدير بالذكر أن راتب الرئيس ثبت في السابق عند 15600 سول (4400 دولار)، وهو المستوى المحدد في 2006 عندما خفضه الرئيس السابق آلان جارسيا من 42 ألف سول.

لوك جديد.. شيماء سيف تتألق بأحدث جلسة تصوير

بسبب كثرة الحوادث.. التحقيق في عيوب 2.9 مليون سيارة تسلا بدون سائق

بدون عجلات.. أحدث ابتكار كهربائي Neue Klasse من BMW

