تراجع أسعار النحاس وسط ترقب السوق لنتائج اغلاق منجم في بيرو ومسار الفائدة الأمريكية

تراجعت نسبياً أسعار النحاس في الأسواق العالمية وسط حالة من الترقب في الأسواق التي تتلمس تأثيرات إغلاق منجم في بيرو بسبب توترات سياسية ومحاولة التعرف على مسار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حيال الفائدة.



وقالت وكالة "بلومبيرج"، إن مؤسسة "هادباي مينرالز" أعلنت إغلاق عملياتها في منجم "كونستانشيا" لإنتاج النحاس بسبب احتجاجات سياسية، مؤكدة أن المظاهرات في البلاد تسببت في تعطيل أنشطة المناجم في بيرو لأشهر عديدة، وبينت الشركة أنها ستستغل حالة الإغلاق في إتمام عمليات الصيانة في المنجم.



ولفتت إلى تصاعد المخاوف بشأن إمدادات النحاس في الأسواق العالمية خلال هذا العام، مبينة أنه معدن حيوي للتكنولوجيات المتقدمة والصناعات الخضراء المراعية لمعايير البيئة، في الأسواق العالمية خلال هذا العام.



وعلى صعيد المؤشرات الكلية .. نقلت الوكالة عن المحلل البارز في شركة "أواندا"، كيلفين وونج، قوله إن "الحركة الباهتة" للنحاس في الأسواق تأثرت بالنغمة المتوازنة التي بدت في كلمة رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي، جيروم بأول، الثلاثاء الماضي، والتي خلت تماماً من أي تلميح بشأن إمكان إجراء البنك المركزي الأمريكي لخفض آخر في اجتماعه المقبل في أكتوبر. والمعروف أن تدني معدلات الفائدة الرئيسية توفر دعماً قوياً للطلب في أسواق السلع.



ولم يطرأ تغير كبير على أسعار النحاس في تعاملات بورصة لندن لتداول المعادن إذ تراجع المعدن الأحمر نسبياً في التعاملات المبكرة اليوم مسجلاً 9962 دولاراً للطن المتري مقابل 9975 دولاراً للطن في تعاملات، فيما هيمن الاستقرار على معادن أخرى فيما انخفض بعضها الآخر بصورة طفيفة.

