حفرة 13 متر و3 قطع حجرية.. حبس 5 أشخاص ينقبون عن الآثار بالسيدة زينب

قررت جهات التحقيق حبس 5 أشخاص لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار في السيدة زينب 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة من ضبط 5 أشخاص حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل شقة كائنة بدائرة القسم ، وعُثر بداخلها على حفرة بعمق 13 أمتار كما عُثر بحوزتهم على (3 قطع حجرية أقروا بإستخراجها أثناء الحفر "يشتبه فى أثريتهم" مجموعة من الأدوات والمعدات المستخدمة فى عملية الحفر).

بمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار بإستخدام الأدوات المضبوطة حوزتهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مكافحة جرائم التنقيب غير المشروع عن الآثار .