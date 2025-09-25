قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طلائع الجيش يتحرك بشكل رسمي ضد طاقم تحكيم مباراة المقاولون العرب بسبب الهدف الملغي
الإفراج عن المتهمين بمطاردة فتيات طريق الواحات بعد البراءة والتصالح
أسامة الدليل: ما بعد 7 أكتوبر ينذر بنكبة جديدة وحماس لا تمثل الشعب الفلسطيني
حفرة 13 متر و3 قطع حجرية.. حبس 5 أشخاص ينقبون عن الآثار بالسيدة زينب
غيابات الزمالك في القمة أمام الأهلي
ترامب يسخر من أردوغان: يعرف كثيرا عن تزوير الانتخابات
انخفاض في نهاية الأسبوع.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الخميس 25 سبتمبر 2025
الضرائب تشرح آليات المحاسبة للأفراد والشركات وفقا للحوافز والتسهيلات الضريبية
بالزيادة الجديدة .. موعد صرف معاش «تكافل وكرامة» لشهر أكتوبر 2025.. وطريقة الاستعلام
زيزو يتمسك بخوض القمة وطبيب الأهلي يوافق على طلبه بشروط
محاولات للصلح.. تطورات مثيرة في اتهام نجل أحمد رزق بإصابة زميله
تطور عاجل في مفاوضات الأهلي مع برونو لاج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حفرة 13 متر و3 قطع حجرية.. حبس 5 أشخاص ينقبون عن الآثار بالسيدة زينب

ارشيفية
ارشيفية
رامي المهدي

قررت جهات التحقيق حبس 5 أشخاص لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار في السيدة زينب 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة من ضبط 5 أشخاص حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل شقة كائنة بدائرة القسم ، وعُثر بداخلها على حفرة بعمق 13 أمتار كما عُثر بحوزتهم على (3 قطع حجرية أقروا بإستخراجها أثناء الحفر "يشتبه فى أثريتهم" مجموعة من الأدوات والمعدات المستخدمة فى عملية الحفر).

بمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار بإستخدام الأدوات المضبوطة حوزتهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مكافحة جرائم التنقيب غير المشروع عن الآثار .

السيدة زينب الاثار التنقيب عن الآثار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إرجاع عقارب الساعة إلى 11 مساء.. انطلاق التوقيت الشتوي رسميًا في هذا الموعد

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً عندما تدق 12 صباحًا.. انطلاق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

البنك الأهلي يحذر من كارثة قد تطال العملاء في هذه الحالة

فلوسك هتتبخر من الحساب.. البنك الأهلي يحذر العملاء بشكل عاجل

الرئيس البرازيلي يقبل رأس نظيره الكولومبي

الرئيس البرازيلي يقبل رأس نظيره الكولومبي بسبب فلسطين

انقطاع مياه

مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 6 ساعات عن بعض مناطق الهرم بالجيزة

الطماطم

ارتفاع ملحوظ | أسعار الطماطم اليوم الخميس.. وهذا موعد الانخفاض

إمام عاشور ووسام أبو علي

وكيلهم واحد.. إصابة 3 نجوم بـ الأهلي وابتعادهم عن الملاعب

محمود الخطيب

الأهلي يكشف تفاصيل جديدة في تأشيرة الخطيب لـ أمريكا.. خاص

سدالنهضة

زيادة التصريف من سد النهضة يهدد السودان.. خبير يكشف التفاصيل

ترشيحاتنا

صدى البلد ينعي والدة الزميلتين ناهد ووفاء الكاشف بالأهرام

صدى البلد ينعى والدة الزميلتين ناهد ووفاء الكاشف بالأهرام

خفض الانبعاثات العالمية

قادة العالم في الأمم المتحدة: تغير المناخ خطر حاضر يتطلب التزامات جريئة

البابا تواضروس

البابا تواضروس: ما يحدث في غزة لا ينسجم مع الإنسانية

بالصور

طريقة عمل سبريد شوكولاتة بالبلح العجوة.. بديل الجاهزة وصحية

طريقة عمل سبريد شوكولاتة بالبلح العجوة
طريقة عمل سبريد شوكولاتة بالبلح العجوة
طريقة عمل سبريد شوكولاتة بالبلح العجوة

طرق طبيعية لعلاج فطريات اللسان والفم | 8 وصفات مختلفة

فطريات اللسان
فطريات اللسان
فطريات اللسان

وصفات طبيعية للتخلص من الهالات السوداء تحت العين.. نتائج فعالة بعناصر من مطبخك

وصفات طبيعية للتخلص من الهالات السوداء
وصفات طبيعية للتخلص من الهالات السوداء
وصفات طبيعية للتخلص من الهالات السوداء

شكرا إنك موجودة فى الدنيا.. هاني فرحات يوجه رسالة لأنغام بعد حفلها فى لندن

هاني فرحات رفقة انغام
هاني فرحات رفقة انغام
هاني فرحات رفقة انغام

فيديو

الهام عبد البديع

هتتصل بالشرطة.. أول تحرك من إلهام عبد البديع بعد سرقة حسابها

وفاه التيك توكر أمير أسمع

الدنيا دمرتني بعد فراقك.. التيك توكر أمير أسمع يلحق بأخيه بعد كلماته المؤثرة

ترند العريس المهندس

العريس مش موجود.. صاحبة تريند فيديو "مهندس الميكانيكا" تكشف مفاجأة

المتهم

خلافات عائلية.. مبيض محارة يعتدي على شقيق زوجته بسلاح أبيض في الدقهلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد