سفير بريطانيا: مصر تُعد أحد أهم دعائم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط

أكد السفير البريطاني لدى مصر، مارك برايسون ريتشاردسون، أن مصر تُعد أحد أهم دعائم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وتمارس دوراً حيوياً في جهود إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مشيراً إلى أن لندن تتعاون بشكل وثيق مع القاهرة في وضع تصور لإعادة إعمار غزة.

دعم القضية الفلسطينية

وقال ريتشاردسون، في حوار مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة إم بي سي مصر، إن بلاده تشكر مصر وقطر على جهودهما الكبيرة في دعم القضية الفلسطينية، مضيفاً: "نسعى لحشد المجتمع الدولي من أجل إنهاء الصراع وتحقيق التهدئة في جميع أرجاء المنطقة".

وأشار السفير البريطاني بالقاهرة، إلى وجود علاقات وثيقة بين مصر وبريطانيا، حيث تستثمر بلاده في مصر بنحو 40 مليار جنيه إسترليني، مؤكداً دعم لندن للنمو والاستقرار الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.