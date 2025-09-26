السفير البريطاني: إزالة الحواجز أمام سفارتنا لا تؤثر على قوة العلاقات مع مصر

أكد السفير البريطاني لدى مصر، مارك برايسون ريتشاردسون، أن إزالة الحواجز الأمنية المحيطة بالسفارة البريطانية في القاهرة لا تمثل أي تأثير سلبي على العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيراً إلى وجود حوار بنّاء ومستمر مع الجانب المصري في إطار الحرص المشترك على ضمان الأمن.

الملفات الاستراتيجية

وأضاف السفير البريطاني لدى مصر، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الاعلامي شريف عامر، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن قضية إزالة الحواجز وتأمين السفارة لا تعكس أي خلافات، إذ تظل الأولويات مركزة على الملفات الاستراتيجية بين مصر وبريطانيا، مؤكداً أنه لا توجد أي قضايا عالقة تخص عمل السفارة.

التحول الكبير والتقدم الملحوظ

وتابع السفير البريطاني قائلاً: زرت القاهرة قبل نحو 20 عاماً وكنت اتعلم اللغة العربية، ولاحظ خلال عودته إليها حجم التحول الكبير والتقدم الملحوظ في مختلف المجالات، وهو ما يعكس ديناميكية التطور الذي تشهده مصر في المرحلة الراهنة.