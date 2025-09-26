بالإجماع.. أعضاء نقابة المهن التمثيلية يرفضون استقالة أشرف زكي

أصدر أعضاء نقابة المهن التمثيلية بيانا أعلنوا فيه رفضهم بالإجماع الاستقالة التي تقدم بها د. أشرف زكي

وصدر بيان من أعضاء نقابة المهن التمثيلية جاء في البيان "تابع مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية في جلسة الطارئة المنعقدة بتاريخ ٢٥ /٩ /٢٠٢٥ كا تم تداوله علي مواقع التواصل الاجتماعي و المواقع الإخبارية بشأن ترك السيد النقيب الدكتور أشرف زكي لمنصبه و يؤكد المجلس علي الدور الوطني و النقابي البارز للسيد النقيب و مما يذله من جهد و عطاء متميز في خدمة النقابة و أعضائها و الدفاع عن مصالحهم كما يعبر المجلس عن ثقته الكاملة في قيادة السيد النقيب و دعمة المستمر ، و لهذا فقد قرر المجلس بالاجتماع رفض ترك السيد النقيب و لهذا فقد قرر المجلس بالإجماع عن رفض ترك النقيب لمنصبة شكلا و موضوعا و يهيب المجلس بالسيد النقيب موصلة عمله في قيادة النقابة لعا فيه خير الأعضاء و المصلحة العامة.



يذكر أن أعلن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن انتهاء مهمته داخل النقابة، مؤكدًا أنه أدى واجبه على أكمل وجه طوال السنوات الماضية التي قضاها في خدمة زملائه وأعضاء الجمعية العمومية.

وقال زكي في بيان رسمي: “لقد جاءت اللحظة التي أترجل فيها عن موقعي، ليكمل من بعدي زملاء آخرون مسيرة العمل والعطاء، بعدما عشت داخل النقابة سنوات أعدّها من أجمل أيام العمر".

ووجّه نقيب المهن التمثيلية الشكر العميق إلى الجمعية العمومية وأعضاء مجلس النقابة الموقر، مشيدًا بالدعم والثقة اللذين رافقاه طوال فترة خدمته.

واختتم تصريحه قائلًا: “أغادر اليوم موقعي الرسمي، لكنني سأظل دائمًا ابنًا وفيًا لهذا الكيان الكبير، داعمًا له بكل ما أملك من محبة وإخلاص".