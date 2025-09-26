قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعاء الجمعة الأولى من ربيع الثاني للأموات.. 22 كلمة تجلب لهم الشفاعة
مصر تدعو لدعم الأونروا وتؤكد أن الاعتراف بفلسطين يجب أن يترجم لدولة مستقلة
تنازل وتصالح.. إخلاء سبيل نجل أحمد رزق في ضرب زميله
رسميا.. أمريكا تشتري تطبيق تيك توك في صفقة بـ 14 مليار دولار
سلطة الطيران توقع مذكرة تفاهم مع إياتا لتعزيز منظومة السلامة الجوية
محمد يوسف: لن نعلن عن أي تفاصيل تخص هوية مدرب الأهلي
تعظيم دور نهر النيل.. النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري
بالإجماع.. أعضاء نقابة المهن التمثيلية يرفضون استقالة أشرف زكي
ترامب: لن أسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية
السفير البريطاني: إزالة الحواجز أمام سفارتنا لا تؤثر على قوة العلاقات مع مصر
حالة اكتئاب.. فرارجي ينهي حياته لمروره بأزمة نفسية بالوراق
تصالح بـ 400 ألف جنيه| عامل السيرك: أنوسة أختي وسأتزوج قريبًا.. وكوته ترد بصورة سيلفي مع شقيقها من موسكو ..صور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

تنازل وتصالح.. إخلاء سبيل نجل أحمد رزق في ضرب زميله

ندى سويفى

أخلت النيابة العامة، سبيل نجل الفنان أحمد رزق، بعد التحقيق معه في واقعة ضرب صديق وإصابته بثقب في طبلة الأذن اليسرى، من سرايا النيابة، وذلك بعد تنازل المجني عليه، والتصالح بين الطرفين.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على نجل الفنان أحمد رزق، بتهمة التعدي على نجل مهندس، والتسبب في إصابته بثقب في طبلة أذنه في مدينة 6 أكتوبر.

ذلك تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره، وقررت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط مكان الواقعة، تمهيداً لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة، كما كلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

وتقدم رجل أعمال ببلاغ ضد نجل الفنان أحمد رزق يتهمه فيه بالتعدي على نجله وإصابته بأكتوبر.

تلقى قسم شرطة أول أكتوبر بلاغًا من رجل أعمال يتهم فيه نجل الفنان أحمد رزق بالتعدي على نجله والتسبب في إصابته، وذلك خلال مشادة وقعت بين الطرفين.

وذكر مقدم البلاغ أن نجل الفنان اعتدى على نجله وأحدث إصابة في أذنه، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وبدأت الجهات الأمنية التحقيق في البلاغ، تمهيدًا لسماع أقوال الطرفين والوقوف على ملابسات الحادث، فيما تم تحرير محضر رسمي بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة.

نجل الفنان أحمد رزق أحمد رزق الفنان أحمد رزق

