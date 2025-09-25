طريقة عمل البطاطس بالبشاميل بمذاق شهي

تعد البطاطس بالبشاميل من الاكلات الشهية التى يمكن تقديمها فى التجمعات العائلية والإجازات الأسبوعية وفى نفس الوقت تكسر روتين الأطباق التقليدية وتثير شهية الأطفال.

نعرض لكم طريقة عمل البطاطس بالبشاميل من خلال خطوات الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة فى المطبخ على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير البطاطس بالبشاميل



بطاطس مسلوقة ومهروسة

زبدة

كمون

كزبرة

كريمة

للبشاميل

دقيق

لبن

زبدة

جبنة موتزاريلا

ملح

فلفل أسود



طريقة عمل البطاطس بالبشاميل

سيحي الزبدة فى طاسة على النار ثم أضيفي عليها الكريمة والملح والفلفل الأسود والكزبرة والكمون وقلبي كل المكونات جيدا.

أضيفي البطاطس مهروسة وقلبي جميع المكونات باستمرار ثم ضعيها فى صينية

فرن مدهونة سمنة.

في حلة صغيرة بعيدة عن النار ضعي الدقيق وضيفي اللبن بالتدريج مع التقليب المستمر ثم أضيفي الملح والفلفل الاسود وقلبي جيدا ثم ضعيهم على النار حتى تحصلى على قوام البشاميل ثم ضعي 2 مكعب زبدة مع استمرار التقليب.



ضعي البشاميل على صينية البطاطس المهروسة ثم ضعي الجبنة الموتزاريلا على الوجه ثم ضعي الصينية في الفرن حتى تمام النضج.