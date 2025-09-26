دعاء الجمعة الأولى من ربيع الثاني للأموات.. 22 كلمة تجلب لهم الشفاعة

دعاء الجمعة الأولى من ربيع الثاني للأموات .. يكثر في صباح يوم الجمعة الأولى من ربيع الثاني، البحث عن دعاء الجمعة الأولى من ربيع الثاني للأموات بشكل خاص ولعموم المسلمين بشكل عام كي ينجيهم الله تبارك وتعالى مما قدر لهم من فتن المحيا والممات.

والدعاء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من العبادات وهو مخ العبادة أيضا، ولقد جاء في دعاء الجمعة الأولى من ربيع الثاني للأموات الكثير من الأدعية والأوردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين ومن سار على الدرب إلى يوم الدين، إلا أنك لن تجد في الدعاء أذكار مخصوصة فكل دعوة يدعو بها المسلم توافق حاجته مجابة بإذن الله فيكفيه أن المولى تبارك وتعالى هو القائل:"وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم".

دعاء الجمعة الأولى من ربيع الثاني للأموات

شهر ربيع الثاني أو الآخر هو الشهر الرابع من شهور السنة الهجرية، يلي شهر ربيع الأول شهر ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته، ويأتي بعده شهر جمادى الأولى، وقد اعتاد كثير من السلف على اعتباره شهر من شهور الاحتفاء بالنبي كنظيره ربيع الأول بل إنه في نظرهم مكملاً له.

والدعاء يوم الجمعة مستجاب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ففي هذا اليوم ساعة إجابة اختلف العلماء حول موعدها إلا أنهم قالوا بأنها في جوف الليل وقيل مع الفجر وقيل أثناء الخطبة وقيل بعد العصر وقيل آخر ساعة من يوم الجمعة، إلا أنه وسع لدى الكثيرون مفهوم الساعة لتشمل اليوم كله بليلته فلا تظن أنها ستون دقيقة بل إنك في رحاب ملك الملوك الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وتدخر دعواك فتهدر فرصة عظيمة للقبول.

ومن الدعاء المستجاب يوم الجمعة للميت ما يلي:

1- اللهمّ إنّا نتوسّل بك إليك، ونقسم بك عليك أن ترحمه ولا تعذّبه، وأن تثبّته عند السّؤال.

2- اللهمّ ارحمنا إذا فارقنا النّعيم، وانقطع النّسيم، وقيل ما غرّك بربّك الكريم. اللهمّ ارحمنا إذا قُمنا للسّؤال، وخاننا المقال، ولم ينفعنا جاهٌ، ولا مال، ولا عيال، وليس إلّا فضل الكبير المتعال.

3- اللهمّ ارحمنا إذا اشتدّت الكربات، وتوالت الحسرات، وأطبقت الرّوعات، وفاضت العبرات، وتكشّفت العورات، وتعطّلت القوى والقدرات. اللّهم ارحمنا إذا حُمِلنا على الأعناقِ، وبلغتِ التراقِ، وقيل من راق، وظنّ أنّه الفراق، والتفَّتِ السَّاقُ بالسَّاقِ، إليك يا ربَّنا يومئذٍ المساق.

4- اللهمّ ارحمنا إذا ورينا التّراب، وغلّقت القبور والأبواب، وانفضّ الأهل والأحباب.

5- اللهمّ إنّ رحمتك وسعت كلّ شيء، فارحمه رحمةً تطمئنّ بها نفسه، وتقرّ بها عينه. اللهمّ عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله. اللهمّ ارحمنا إذا أتانا اليقين، وعرق منّا الجبين، وكثر الأنين والحنين.

6- اللهمّ ارحمنا إذا يئس منّا الطّبيب، وبكى علينا الحبيب، وتخلّى عنّا القريب والغريب، وارتفع النّشيج والنّحيب.

7- اللهم اغفر للموتى وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم، ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.

8- اللّهُمَّ اغفِرْ لهُ وارحَمْهُ واعفُ عنهُ وأكرِمْ منزلَهُ وأوسِعْ مُدخَلَهُ، واغسِلْه بالماءِ والثَّلجِ والبرد، ونَقّه من الخَطايا كما يُنقّى الثوبُ الأبيضُ مِن الدَّنسِ، وأبدِلْه بدارهِ داراً خيراً من دارهِ، وأهلاً خيراً من أهلهِ، وزوجةً خيراً مِن زوجتِه، وأدخِلْه الجنَّةَ، وأعِذْه مِن النّارِ ومِن عذابِ القبرِ.

9- قال النبي صلى الله عليه وسلم: "استَغفِروا لأخيكم وسَلُوا له التَّثبيتَ؛ فإنَّه الآنَ يُسأَلُ".

10- اللَّهُمَّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة. اللَّهُمَّ إنّه في ذمّتك وحبل جوارك، فقِهِ فتنة القبر، وعذاب النّار، وأنت أهل الوفاء والحقّ، فاغفر له وارحمه إنّك أنت الغفور الرّحيم.

11- اللهم في يوم الجمعة؛ ارحم من غابوا غيابا أبديا؛ اللهم أبعث لهم نوراً إلى يوم يبعثون.

12- اللهم في يوم الجمعة؛ ارحم من ضمه التراب واشفي من انهكه الوجع وأغث من أثقله الهم واهدي من غرته الدنيا.