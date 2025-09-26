قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء الجمعة الأولى من ربيع الثاني للأموات.. 22 كلمة تجلب لهم الشفاعة
مصر تدعو لدعم الأونروا وتؤكد أن الاعتراف بفلسطين يجب أن يترجم لدولة مستقلة
تنازل وتصالح.. إخلاء سبيل نجل أحمد رزق في ضرب زميله
رسميا.. أمريكا تشتري تطبيق تيك توك في صفقة بـ 14 مليار دولار
سلطة الطيران توقع مذكرة تفاهم مع إياتا لتعزيز منظومة السلامة الجوية
محمد يوسف: لن نعلن عن أي تفاصيل تخص هوية مدرب الأهلي
تعظيم دور نهر النيل.. النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري
بالإجماع.. أعضاء نقابة المهن التمثيلية يرفضون استقالة أشرف زكي
ترامب: لن أسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية
السفير البريطاني: إزالة الحواجز أمام سفارتنا لا تؤثر على قوة العلاقات مع مصر
حالة اكتئاب.. فرارجي ينهي حياته لمروره بأزمة نفسية بالوراق
تصالح بـ 400 ألف جنيه| عامل السيرك: أنوسة أختي وسأتزوج قريبًا.. وكوته ترد بصورة سيلفي مع شقيقها من موسكو ..صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء الجمعة الأولى من ربيع الثاني للأموات.. 22 كلمة تجلب لهم الشفاعة

دعاء الجمعة الأولى من ربيع الثاني للأموات
دعاء الجمعة الأولى من ربيع الثاني للأموات
إيمان طلعت

دعاء الجمعة الأولى من ربيع الثاني للأموات .. يكثر في صباح يوم الجمعة الأولى من ربيع الثاني، البحث عن دعاء الجمعة الأولى من ربيع الثاني للأموات بشكل خاص ولعموم المسلمين بشكل عام كي ينجيهم الله تبارك وتعالى مما قدر لهم من فتن المحيا والممات.

والدعاء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من العبادات وهو مخ العبادة أيضا، ولقد جاء في دعاء الجمعة الأولى من ربيع الثاني للأموات الكثير من الأدعية والأوردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين ومن سار على الدرب إلى يوم الدين، إلا أنك لن تجد في الدعاء أذكار مخصوصة فكل دعوة يدعو بها المسلم توافق حاجته مجابة بإذن الله فيكفيه أن المولى تبارك وتعالى هو القائل:"وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم".

دعاء الجمعة الأولى من ربيع الثاني للأموات

شهر ربيع الثاني أو الآخر هو الشهر الرابع من شهور السنة الهجرية، يلي شهر ربيع الأول شهر ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته، ويأتي بعده شهر جمادى الأولى، وقد اعتاد كثير من السلف على اعتباره شهر من شهور الاحتفاء بالنبي كنظيره ربيع الأول بل إنه في نظرهم مكملاً له.

والدعاء يوم الجمعة مستجاب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ففي هذا اليوم ساعة إجابة اختلف العلماء حول موعدها إلا أنهم قالوا بأنها في جوف الليل وقيل مع الفجر وقيل أثناء الخطبة وقيل بعد العصر وقيل آخر ساعة من يوم الجمعة، إلا أنه وسع لدى الكثيرون مفهوم الساعة لتشمل اليوم كله بليلته فلا تظن أنها ستون دقيقة بل إنك في رحاب ملك الملوك الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وتدخر دعواك فتهدر فرصة عظيمة للقبول.

دعاء الجمعة الأولى من ربيع الثاني للأموات

ومن الدعاء المستجاب يوم الجمعة للميت ما يلي:

1- اللهمّ إنّا نتوسّل بك إليك، ونقسم بك عليك أن ترحمه ولا تعذّبه، وأن تثبّته عند السّؤال.

2- اللهمّ ارحمنا إذا فارقنا النّعيم، وانقطع النّسيم، وقيل ما غرّك بربّك الكريم. اللهمّ ارحمنا إذا قُمنا للسّؤال، وخاننا المقال، ولم ينفعنا جاهٌ، ولا مال، ولا عيال، وليس إلّا فضل الكبير المتعال.

3- اللهمّ ارحمنا إذا اشتدّت الكربات، وتوالت الحسرات، وأطبقت الرّوعات، وفاضت العبرات، وتكشّفت العورات، وتعطّلت القوى والقدرات. اللّهم ارحمنا إذا حُمِلنا على الأعناقِ، وبلغتِ التراقِ، وقيل من راق، وظنّ أنّه الفراق، والتفَّتِ السَّاقُ بالسَّاقِ، إليك يا ربَّنا يومئذٍ المساق.

4- اللهمّ ارحمنا إذا ورينا التّراب، وغلّقت القبور والأبواب، وانفضّ الأهل والأحباب.

5- اللهمّ إنّ رحمتك وسعت كلّ شيء، فارحمه رحمةً تطمئنّ بها نفسه، وتقرّ بها عينه. اللهمّ عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله. اللهمّ ارحمنا إذا أتانا اليقين، وعرق منّا الجبين، وكثر الأنين والحنين.

6- اللهمّ ارحمنا إذا يئس منّا الطّبيب، وبكى علينا الحبيب، وتخلّى عنّا القريب والغريب، وارتفع النّشيج والنّحيب.

7- اللهم اغفر للموتى وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم، ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.

8- اللّهُمَّ اغفِرْ لهُ وارحَمْهُ واعفُ عنهُ وأكرِمْ منزلَهُ وأوسِعْ مُدخَلَهُ، واغسِلْه بالماءِ والثَّلجِ والبرد، ونَقّه من الخَطايا كما يُنقّى الثوبُ الأبيضُ مِن الدَّنسِ، وأبدِلْه بدارهِ داراً خيراً من دارهِ، وأهلاً خيراً من أهلهِ، وزوجةً خيراً مِن زوجتِه، وأدخِلْه الجنَّةَ، وأعِذْه مِن النّارِ ومِن عذابِ القبرِ.
9- قال النبي صلى الله عليه وسلم: "استَغفِروا لأخيكم وسَلُوا له التَّثبيتَ؛ فإنَّه الآنَ يُسأَلُ".

10- اللَّهُمَّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة. اللَّهُمَّ إنّه في ذمّتك وحبل جوارك، فقِهِ فتنة القبر، وعذاب النّار، وأنت أهل الوفاء والحقّ، فاغفر له وارحمه إنّك أنت الغفور الرّحيم.

11- اللهم في يوم الجمعة؛ ارحم من غابوا غيابا أبديا؛ اللهم أبعث لهم نوراً إلى يوم يبعثون.

12- اللهم في يوم الجمعة؛ ارحم من ضمه التراب واشفي من انهكه الوجع وأغث من أثقله الهم واهدي من غرته الدنيا.

دعاء الجمعة الأولى من ربيع الثاني للأموات دعاء الجمعة الأولى من ربيع الأخر دعاء الجمعة الأولى من ربيع الثاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إرجاع عقارب الساعة إلى 11 مساء.. انطلاق التوقيت الشتوي رسميًا في هذا الموعد

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً عندما تدق 12 صباحًا.. انطلاق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

البنك الأهلي يحذر من كارثة قد تطال العملاء في هذه الحالة

فلوسك هتتبخر من الحساب.. البنك الأهلي يحذر العملاء بشكل عاجل

المواعيد الجديدة لغلق المحلات والمطاعم بعد قرار الحكومة

تبدأ غدًا.. المواعيد الجديدة لغلق المحلات والمطاعم والمولات بعد قرار الحكومة

الرئيس البرازيلي يقبل رأس نظيره الكولومبي

الرئيس البرازيلي يقبل رأس نظيره الكولومبي بسبب فلسطين

الطماطم

ارتفاع ملحوظ | أسعار الطماطم اليوم الخميس.. وهذا موعد الانخفاض

انقطاع مياه

مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 6 ساعات عن بعض مناطق الهرم بالجيزة

سدالنهضة

زيادة التصريف من سد النهضة يهدد السودان.. خبير يكشف التفاصيل

شهادات بعائد 100٪

ضاعف فلوسك.. تفاصيل أفضل شهادة إدخار في 2025 بفائدة 100% لأول مرة

ترشيحاتنا

اعتزال إلهام عبد البديع

زواج واعتزال.. قصة ابتعاد إلهام عبد البديع عن الفن

ضابطة امريكية سابقة

ضابطة أمريكية سابقة تكشف حقيقة تلاعب إسرائيل بواشنطن

انفصال مسلم

كفاية بقى.. قصة طلاق المطرب مسلم ويارا

بالصور

لو مدمنها.. 7 أسباب تدفعك للتوقف عن تناول الشعرية سريعة التحضير

الشعرية سريعة
الشعرية سريعة
الشعرية سريعة

افحص علاقتك الزوجية .. مقياس من 5 علامات هيكشف نجاحها أو فشلها

العلاقة الزوجية
العلاقة الزوجية
العلاقة الزوجية

طريقة عمل سبريد شوكولاتة بالبلح العجوة.. بديل الجاهزة وصحية

طريقة عمل سبريد شوكولاتة بالبلح العجوة
طريقة عمل سبريد شوكولاتة بالبلح العجوة
طريقة عمل سبريد شوكولاتة بالبلح العجوة

طرق طبيعية لعلاج فطريات اللسان والفم | 8 وصفات مختلفة

فطريات اللسان
فطريات اللسان
فطريات اللسان

فيديو

رحمة أحمد وابنها

ارجعي بسرعة.. رسالة مؤثرة من ابن رحمة أحمد بعد وعكتها الصحية

غادة عادل ونجلها

ولادي كفاية.. غادة عادل تكشف حقيقة ارتباطها في مهرجان الغردقة السينمائي

الهام عبد البديع

هتتصل بالشرطة.. أول تحرك من إلهام عبد البديع بعد سرقة حسابها

وفاه التيك توكر أمير أسمع

الدنيا دمرتني بعد فراقك.. التيك توكر أمير أسمع يلحق بأخيه بعد كلماته المؤثرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد