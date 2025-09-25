صورها بوضع مخل.. تفاصيل جديدة بشأن قيام عاطل باقتحام منزل سيدة في النهضة

قررت جهات التحقيق حبس عاطل 4 أيام لاتهامه بالتعدي على ربة منزل جسديا بعد سرقتها وقام بتصويرها تحت تهديد السلاح.

شهدت مدينة النهضة في القاهرة واقعة مأساوية حيث قام عاطل باقتحام منزل سيدة والتعدي عليها جسديا بعد سرقتها وقام بتصويرها تحت تهديد السلاح.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من سيدة أفادت بتعرضها لواقعة سرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح على يد عاطل وقام بالاعتداء عليها وتصويرها في وضع مخل.

وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث وجرى تكثيف التحريات الأمنية لضبط المتهم بالواقعة وفحص بلاغ السيدة، وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.