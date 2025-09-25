صورها في وضع مخـ ل.. عاطل يقتحم منزل سيدة ويعتدي عليها بالنهضة

شهدت مدينة النهضة في القاهرة واقعة مأساوية، حيث قام عاطل باقتحام منزل سيدة والتعدي عليها جسديا بعد سرقتها وقام بتصويرها تحت تهديد السلاح.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من سيدة أفادت بتعرضها لواقعة سرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح على يد عاطل وقام بالاعتداء عليها جنـ سيا وتصويرها في وضع مخـ ل.

وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث وجرى تكثيف التحريات الأمنية لضبط المتهم بالواقعة وفحص بلاغ السيدة، وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.