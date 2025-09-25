ترامب يسخر من أردوغان: يعرف كثيرا عن تزوير الانتخابات

سخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من نظيره التركي رجب طيب أردوغان، خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد في البيت الأبيض اليوم الخميس.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من اللقاء بين الرئيسين الأمريكي والتركي، حيث وصف ترامب نظيره نظيره أردوغان بأستاذ في التزوير.

وحينما تم توجيه سؤال إلى ترامب خلال المؤتمر الصحفي بشأن التزوير في الانتخابات، فرد ترامب مشيرا إلى أردوغان: "اسألوه فإنه أدرى شخص بالتزوير".

وفي السياق ذاته، أكد الرئيس التركي أن أنقرة تسعى إلى الارتقاء بعلاقاتها مع الولايات المتحدة إلى مستوى مختلف، مشيرًا إلى وجود فرصة لمناقشة ملفات عالقة بين الجانبين.

أعلن الرئيس الأمربكي دونالد ترامب استعداده لرفع العقوبات الأمريكية المفروضة على قطاع الدفاع التركي "بشكل شبه فوري"، وذلك خلال استقباله "الخميس" نظيره التركي رجب طيب إردوغان في البيت الأبيض.

ومع ذلك، طلب ترامب من أردوغان خلال لقائهما في المكتب البيضوي التوقف عن شراء النفط الروسي.

وقال الرئيس الأمريكي للصحفيين ردا على سؤال عن موعد رفع العقوبات: "إذا عقدنا اجتماعا جيدا، فسيتم رفعها تقريبا على الفور".