انخفاض في نهاية الأسبوع.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الخميس 25 سبتمبر 2025

سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري .. شهد سعر صرف الدولار في مصر الخميس 25 سبتمبر 2025 حالة من التباين الطفيف بين البنوك، مع تسجيل انخفاض طفيف في أسعار الشراء والبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري 48.05 جنيه للشراء و48.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي: سجل 48.18 جنيه للشراء و48.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي: 48.16 جنيه للشراء و48.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة: 48.13 جنيه للشراء و48.23 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك SAIB: 48.10 جنيه للشراء و48.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 48.08 جنيه للشراء و48.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي: 48.08 جنيه للشراء و48.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي: 48.07 جنيه للشراء و48.17 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد: 48.07 جنيه للشراء و48.17 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان: 48.07 جنيه للشراء و48.17 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي: 48.06 جنيه للشراء و48.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي AIB: 48.06 جنيه للشراء و48.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار في كريدي أجريكول: 48.05 جنيه للشراء و48.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني NBK: 48.05 جنيه للشراء و48.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة: 48.05 جنيه للشراء و48.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك CIB التجاري الدولي: 48.03 جنيه للشراء و48.13 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك نكست: 48.08 جنيه للشراء و48.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي QNB: 48.08 جنيه للشراء و48.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 48.08 جنيه للشراء و48.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر: 48.08 جنيه للشراء و48.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس: 48.08 جنيه للشراء و48.18 جنيه للبيع.