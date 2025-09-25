قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طلائع الجيش يتحرك بشكل رسمي ضد طاقم تحكيم مباراة المقاولون العرب بسبب الهدف الملغي
الإفراج عن المتهمين بمطاردة فتيات طريق الواحات بعد البراءة والتصالح
أسامة الدليل: ما بعد 7 أكتوبر ينذر بنكبة جديدة وحماس لا تمثل الشعب الفلسطيني
حفرة 13 متر و3 قطع حجرية.. حبس 5 أشخاص ينقبون عن الآثار بالسيدة زينب
غيابات الزمالك في القمة أمام الأهلي
ترامب يسخر من أردوغان: يعرف كثيرا عن تزوير الانتخابات
الضرائب تشرح آليات المحاسبة للأفراد والشركات وفقا للحوافز والتسهيلات الضريبية
بالزيادة الجديدة .. موعد صرف معاش «تكافل وكرامة» لشهر أكتوبر 2025.. وطريقة الاستعلام
زيزو يتمسك بخوض القمة وطبيب الأهلي يوافق على طلبه بشروط
محاولات للصلح.. تطورات مثيرة في اتهام نجل أحمد رزق بإصابة زميله
تطور عاجل في مفاوضات الأهلي مع برونو لاج
أخبار البلد

انخفاض في نهاية الأسبوع.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الخميس 25 سبتمبر 2025

عبد الفتاح تركي

سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري .. شهد سعر صرف الدولار في مصر الخميس 25 سبتمبر 2025 حالة من التباين الطفيف بين البنوك، مع تسجيل انخفاض طفيف في أسعار الشراء والبيع.

سعر الدولار الآن

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري 48.05 جنيه للشراء و48.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي: سجل 48.18 جنيه للشراء و48.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الأمريكي أمام الجنيه المصري الأربعاء 15 يناير 2025 - صورة أرشيفية

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي: 48.16 جنيه للشراء و48.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة: 48.13 جنيه للشراء و48.23 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك SAIB: 48.10 جنيه للشراء و48.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 48.08 جنيه للشراء و48.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي: 48.08 جنيه للشراء و48.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي: 48.07 جنيه للشراء و48.17 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد: 48.07 جنيه للشراء و48.17 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان: 48.07 جنيه للشراء و48.17 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي: 48.06 جنيه للشراء و48.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي AIB: 48.06 جنيه للشراء و48.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار في كريدي أجريكول: 48.05 جنيه للشراء و48.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني NBK: 48.05 جنيه للشراء و48.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة: 48.05 جنيه للشراء و48.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك CIB التجاري الدولي: 48.03 جنيه للشراء و48.13 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك نكست: 48.08 جنيه للشراء و48.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي QNB: 48.08 جنيه للشراء و48.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 48.08 جنيه للشراء و48.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر: 48.08 جنيه للشراء و48.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس: 48.08 جنيه للشراء و48.18 جنيه للبيع.

