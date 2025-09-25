رعب في إسرائيل.. صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب والقدس بعد صاروخ حوثي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه جرى اعتراض صاروخ أُطلق من الأراضي اليمنية، وذلك بعد تفعيل منظومة الإنذارات في عدد من المناطق.

وشهدت مدن تل أبيب والقدس ومناطق واسعة داخل إسرائيل دوي صفارات الإنذار عقب عملية الإطلاق التي تبناها الحوثيون.

وفي المقابل، أفادت وزارة الصحة التابعة للحوثيين في صنعاء بمقتل 8 أشخاص وإصابة 142 آخرين جراء سلسلة من الهجمات التي طالت العاصمة اليمنية اليوم.

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عدوانا على مدينة صنعاء في اليمن، ردا على الهجوم الحوثي الذي استهدف مدينة إيلات وأسفر عن إصابة 27 إسرائيليا.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن جيش الاحتلال نفذ هجمات على مدينة صنعاء وسُمع أصوات انفجارات بالتزامن مع خطاب عبد الملك الحوثي.

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن هجوم جيش الاحتلال جاء بعد أقل من يوم على هجوم الطائرة المسيرة في إيلات، وأفادت التقارير بشن إسرائيل هجمات على مبانٍ حكومية ومعسكرات عسكرية في العاصمة اليمنية صنعاء. ووقع الهجوم بالتزامن مع الخطاب الأسبوعي لزعيم الحوثيين.