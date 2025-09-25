صدى البلد ينعى والدة الزميلتين ناهد ووفاء الكاشف بالأهرام

ينعي موقع صدى البلد الإخباري برئاسة تحرير الكاتب الصحفي طه جبريل وجميع الصحفيين والعاملين بالموقع السيدة كلثوم على غلاب حرم الراحل العمدة إبراهيم فتحي الكاشف، و والدة كل من ناهد الكاشف نائب رئيس تحرير الأهرام، و وفاء الكاشف نائب مدير تحرير وعضو الجمعية العمومية بالأهرام، و طارق الكاشف بمصلحة الضرائب وعمرو الكاشف رجل أعمال، ونجلاء الكاشف بإعلانات الأهرام، وشيماء الكاشف بوكالة أنباء الشرق الأوسط، و راندا الكاشف بمجلس الوزراء.



و تتقدم أسرة "صدى البلد" بخالص العزاء والمواساة للأسرة الكريمة داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون.