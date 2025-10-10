قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد صرف مساعدات تكافل وكرامة عن شهر أكتوبر 2025
إذاعة جيش الاحتلال: وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ والقوات ستنسحب نحو الخط الأصفر
الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لشارع 26 يوليو بإتجاه ميدان لبنان
أخبار التوك شو| الرئيس السيسي: نقدر دعم الرئيس ترامب لإحلال السلام.. مصطفى بكري: مصر تصنع التاريخ مجددا لقدرتها على وقف نزيف الدم بغزة
تقرير | انسحاب إسرائيلي واسع من غزة تمهيدا لتنفيذ اتفاق تبادل الرهائن
الطرق البديلة بعد غلق محور 26 يوليو أمام جامعة مصر بسبب المونوريل
الأنبا باخوم يترأس مهرجان "خليك فرحان" لفرح وعطاء بالقاهرة
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة
قيادي بفتح لصدى البلد: اتفاق شرم الشيخ يؤسس لمرحلة فلسطينية جديدة تنهض من ركام الإبادة
الفلبين.. زلزال بقوة 7.2 ريختر يضرب جزيرة مينداناو وتحذير من تسونامي
البابا لاوُن الرابع عشر للشباب: دعوة للصداقة والشهادة في عالم مُتعطش للسلام
قبل ساعة من بدء التصويت.. 50 معلومة مهمة عن انتخابات نقابة الأطباء

أرشيفية
أرشيفية
الديب أبوعلي

دعت النقابة العامة للأطباء واللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي برئاسة الدكتور عمرو محمد علي، أعضاء الجمعية العمومية للنقابة للمشاركة في عملية التصويت بالانتخابات والمقرر لها أن تنطلق في التاسعة من صباح اليوم الجمعة، وتستمر حتى الخامسة مساء، وذلك تحت إشراف قضائي كامل.

ويصوت أكثر من 270 ألف طبيب وطبيبة من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الأطباء من "مسددى الاشتراكات" في انتخابات التجديد النصفي؛ لانتخاب نصف أعضاء مجلس النقابة العامة والبالغ عددهم 12 عضوا، (نجح عضوان من بين 42 مرشحا في الفوز بالتزكية وحجز مقعدين بمجلس النقابة العامة)، إضافة إلى نصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية (حسم 28 مرشحا من بين 225 متنافسا فوق وتحت السن الفوز بالتزكية).

وتتنافس في الانتخابات قائمتان رئيسيتان هما: قائمة ائتلاف أطباء مصر، وقائمة المستقبل، والتي (سيطرت على الانتخابات في الفترة الأخيرة مع غياب التيارات الإسلامية)، فيما تتوزع المقاعد الـ 12 بين 3 مقاعد فوق سن 15 عاما، و3 مقاعد تحت سن 15 عاما، بالإضافة إلى 6 مقاعد للقطاعات الجغرافية المختلفة، إلى جانب نصف عدد أعضاء مجالس النقابات الفرعية في 27 محافظة.

انتخابات نقابة الأطباء 

وحسم الدكتور محمد فريد الأمين العام للنقابة العامة حاليا مقعد منطقة غرب الدلتا بالتزكية، بينما حسم الدكتور مصطفى هاشم عضو مجلس النقابة العامة حاليا مقعد منطقة جنوب الصعيد بالتزكية أيضا، وذلك لتقدم مرشح واحد فقط لكل من المقعدين، وبذلك تنحصر المنافسة الفعلية بين 40 مرشحا على 10 مقاعد متبقية، بمعدل أربعة متنافسين لكل مقعد.

ويتركز التنافس الأكبر فى مقاعد المستوى العام، فيتنافس 19 مرشحا على ثلاثة مقاعد فوق سن 15 عاما، بينما يتنافس 10 مرشحين على 3 مقاعد تحت سن 15 عاما، فى حين أن السباق على المقاعد الجغرافية أقل من حيث عدد المتنافسين.

ومن بين 27 نقابة فرعية تشهد انتخابات لتجديد نصف عدد أعضاء مجالسها، حسمت 6 نقابات جميع مقاعدها دون (أي منافسة)، وذلك لتقدم عدد من المرشحين يساوى بالضبط عدد المقاعد المتاحة في كل منها، وهذه النقابات هي: مطروح والسويس والمنيا وشمال سيناء وجنوب سيناء والفيوم، بالإضافة إلى ذلك، حسمت المنافسة على المقاعد فوق سن 15 عاما بالتزكية في نقابتي سوهاج والوادي الجديد، بينما لا تزال المنافسة قائمة على المقاعد تحت سن 15 عاما في النقابتين.

من جانبها أعلنت اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات، عن القواعد الإرشادية للعملية الانتخابية لانتخابات التجديد النصفى المقرر إجراؤها اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025، وتضمنت الآتي:

أولاً : الإجراءات المتبعة قبل عملية الاقتراع:

يقوم رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات بالنقابة الفرعية بالآتي:
1 – التحقق من حضور أعضاء اللجنة : أعضاء الهيئة القضائية – أعضاء لجنة الاشراف على الانتخابات بالنقابة – ثلاثة وكلاء عن المرشحين (فى حالة عدم حضور وكلاء عن المرشحين يتم اختيار اثنين من الناخبين ، وفى حالة عدم موافقة أى ناخبين يتم استكمال إجراءات الانتخابات). 
2 – معاينة مركز الاقتراع للتحقق من استيفاء جميع التجهيزات المطلوبة كابينة اقتراع أو ساتر يدلى الأطباء بأصواتهم خلفه بصورة منفردة ، حيث أن الإدلاء بالأصوات يجب أن يكون منفرداً وسرياً ، ولا يجوز الإدلاء بأصوات بشكل جماعى أو علنى ، منعاً لحدوث أى تأثير على الناخب. 
3 – مراجعة واستلام المهمات والكشوف والبطاقات الانتخابية والنماذج الخاصة بعملية الاقتراع ( يتم فض الشمع الأحمر من الكراتين بحضور اللجنة وتواجد مندوب النقابة العامة ) .
4 – معاينة صناديق الاقتراع للتأكد من خلوها وسلامتها ثم غلقها ، ولا يجوز فتحها إلا عند فرز الأصوات . 
5 – التأكد من وجود عدد اثنان من الموظفين لكل صندوق انتخابى ( أحدهما مسئول عن الكشوف الانتخابية والتأكد من شخصية الطبيب، والآخر مسئول عن عدد بطاقات التصويت التى يتم وضعها فى الصندوق الانتخابى ) . 
6 – ملء محضر فتح باب التصويت ( نموذج رقم 1 ) والتوقيع عليه.

ثانياً : الأطباء الذين لهم حق التصويت بكل مستوى:

1 – الناخب الوارد اسمه بجداول الناخبين بالنقابة الفرعية يسمح له التصويت لجميع المستويات 
( نقابة عامة – قطاع جغرافى – نقابة فرعية ) .
2 – الناخب غير الوارد اسمه بجداول الناخبين بالنقابة الفرعية ، يسمح له بالتصويت بجميع المستويات 
( نقابة عامة – قطاع – نقابة فرعية ) فى حالة تقديم أى مستند رسمى ممهور بشعار الجمهورية يثبت أن جهة عمله فى نطاق النقابة الفرعية وملء ( نموذج رقم 5 ) إقرار صحة تسجيل بالنقابة الفرعية ، ويتم تسجيل اسمه فى ( نموذج رقم 6 )  غير المدرجين.
3 – يسمح بتصويت الناخب لمستويات النقابة العامة على مستوى الجمهورية فقط (أكثر وأقل من 15 سنة قيد) : للناخبين الوافدين غير المسجل لهم نقابة فرعية أو المسجلين بأى نقابة فرعية مختلفة، وفى هذه الحالة يقوم الناخب بالتوقيع على إقرار ناخب وافد ( نموذج رقم 7 ) ، ثم يتم تدوين اسمه فى كشوف الوافدين ( نموذج رقم 8 ) . 
4 – يتعين فى جميع الحالات أن يحضر الناخب شخصياً ، وأن يكون مسدداً لاشتراك النقابة عن عام 2024 ، ويتم التأكد من ذلك بإحدى الطرق الآتية : 
أ – أن يكون ذلك مدوناً بالكشوف الانتخابية . 
ب – أن يكون ذلك مدوناً بقاعدة بيانات النقابة . 
ت – أن يكون ذلك مدوناً بكشوف الخصم من المرتب بالنقابة الفرعية . 
ث – تقديم كارنيه النقابة مدوناً به سنة السداد . 
ج – تقديم الإيصال الدال على السداد ، أو بيان سداد صادر من النقابة . 
ملحوظة : يتم السماح بتسديد الاشتراك ثم الانتخاب فى نفس يوم الاقتراع ( مع مراعاة أن الأطباء يتم اعفاءهم من سداد اشتراك النقابة عن العام الذى بلغ فيه سن الستين ، طبقاً للقانون ).

ثالثاً : الإجراءات المتبعة أثناء عملية الاقتراع:

1 – تبدأ عملية الاقتراع فى تمام الساعة التاسعة صباحاً ( بعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها فى البند أولاً ) . 
2 – على كل ناخب أن يقدم ما يثبت شخصيته سواء بكارنيه النقابة أو بأى مستند رسمى آخر .
3 – يسلم الناخب تحقيق شخصيته للمختص ، ثم يقوم بالتوقيع أمام اسمه بالكشوف الانتخابية . 
4 – يتم تسليم الناخب بطاقات التصويت ويقوم الناخب بالإدلاء بصوته ( خلف ساتر ) ، عن طريق وضع أى علامة ( التأشير ) أمام العدد المطلوب انتخابه فى كل بطاقة إنتخابية ، ولا يجوز للناخب أن يدلى برأيه أكثر من مرة . 
5 – يضع الناخب بطاقات الانتخاب بالصندوق المخصص لذلك ، ثم يغمس إصبعه بالحبر الفوسفورى ، ثم يتسلم تحقيق شخصيته من المختص . 
6 – يجوز للناخب أن يحمل معه قائمة بالأسماء التى يرغب فى انتخابها عند دخوله مقر لجنة الانتخاب .
7 – يحق لكل مرشح وكذلك طبيب واحد وكيل عنه ( بموجب التوكيلات المعتمدة من النقابة أو الشهر العقارى) دخول مركز الاقتراع لمراقبة سير العملية الانتخابية ، كما يحق ذلك لمندوب المنظمة / الجمعية الممنوحة تصريح مراقبة من اللجنة العامة للانتخابات على أن يتم تدوين بياناته وتوقيعه بكشف مراقبى الانتخابات ( نموذج رقم 9 ) .
8 – يسمح بالدعاية الانتخابية خارج مقر الاقتراع بدون استخدام مكبرات صوت، إلا أنه يحظر القيام بجميع أشكال الدعاية أو التأثير على العملية الانتخابية بداخل مقر الاقتراع من المرشحين أو وكلائهم  . 
9 – يمنع دخول مركز الاقتراع لغير الناخبين أو المصرح لهم بالدخول . 
10- حفظ النظام بالمقر منوط برئيس اللجنة المشرفة بالنقابة الفرعية، وله أن يستعين بقوات الأمن عند الضرورة . 
11- تستمر عملية الاقتراع حتى الخامسة مساء ومع ذلك إذا تبين وجود ناخبين بداخل مقر الاقتراع لم يقوموا بالإدلاء بأصواتهم ، فإنه يسمح لهم بالإدلاء بأصواتهم دون غيرهم. 
12- يتم إغلاق صناديق الاقتراع وتحرير محضر غلق باب التصويت ( نموذج رقم 2 ) والتوقيع عليه.

رابعاً : الاجراءات المتبعة أثناء عملية فرز الأصوات:

1 – تبدأ اللجنة فى عملية فرز الأصوات فى مركز الاقتراع ذاته .
2 – يتم فرز أصوات مرشحى النقابة العامة (أكثر ، وأقل من 15 سنة قيد ، ومنطقة ) ويتم ملء نموذج محضر فرز أصوات مرشحى النقابة العامة للأطباء والمنطقة الجغرافية نموذج رقم (3) وإرساله الى النقابة العامة فور الانتهاء ، ويليه فرز أصوات النقابة الفرعية نموذج رقم (4).
3 – يتم فرز أصوات كل صندوق على حده فى كشوف التفريغ .
4 – يحق لكل مرشح وكذلك طبيب وكيل عنه (بموجب التوكيلات المعتمدة من النقابة أو الشهر العقارى) أن يحضر لمراقبة عملية الفرز وإعلان النتيجة ، كما يحق ذلك لمندوب المنظمة / الجمعية الممنوحة تصريح مراقبة من اللجنة العامة للانتخابات ، على أن يتم تدوين بياناته وتوقيعه بكشف مراقبى الانتخابات ( نموذج رقم 9 ) .

5– يكون الصوت باطلاً فى الحالات الآتية : 
أ ) إذا انتخب عدداً أكثر أو أقل من العدد المطلوب بالبطاقة الانتخابية ، أو إذا لم ينتخب أى مرشح . 
ب ) كتابة أى عبارة على ورقة الاقتراع.

6 – يتم حصر عدد الأصوات التى حصل عليها كل مرشح بجميع الصناديق . 
7 – يتم ملء نموذج محضر فرز أصوات و    إعلان نتيجة مقاعد النقابة الفرعية ( نموذج رقم 4 ) . 
8 – يتم إعلان نتيجة انتخابات النقابة الفرعية داخل مركز الاقتراع . 
9 – يتم تسليم صورة من محاضر الفرز ( نموذج رقم 3 ، و رقم 4)  لكل من يرغب من المرشحين أو وكلائهم .
10- يتم وضع جميع ( أصول ) العملية الانتخابية : مثل الكشوف الانتخابية ، بطاقات التصويت ،  وكشوف تفريغ الأصوات ، وجميع النماذج المستخدمة ( من 1 – 9 ) داخل كرتونة مغلقة ومشمعة بالشمع الأحمر ، وكذلك أصول أى مستندات مستوفاة أخرى تتعلق بالعملية الانتخابية ، ويتم وضعها فى مظروفين ( أحدهما خاص بانتخابات مقاعد النقابة العامة والقطاع ، والآخر خاص بانتخابات النقابة الفرعية ) ، ويتم إغلاق المظروفين ويشمع كل منهما بالشمع الأحمر ويختم بخاتم رئيس اللجنة ، ويتم تسليمهم لمندوب النقابة العامة لإحضارهم بنفسه الى اللجنة العامة للانتخابات ، كما يتم وضع الأوراق غير المستخدمة فى كرتونة وتشمع بالشمع الأحمر وتسلم كذلك لمندوب النقابة .
11- تقوم اللجنة العامة للانتخابات بحصر وتجميع أصوات المرشحين على مقاعد النقابة العامة والقطاعات الجغرافية ثم يتم إعلان نتيجة مقاعد النقابة العامة والقطاعات بمقر النقابة العامة للأطباء.

كما أعلنت اللجنة المشرفة، عن المقار الانتخابية بكل محافظة من المحافظات الـ 27 تسهيلا على الناخبين، كما شرحت طرق وكيفية التصويت في الورقة الانتخابية.

النقابة العامة للأطباء انتخابات التجديد النصفي ائتلاف أطباء مصر قائمة المستقبل انتخابات الأطباء نقابة الأطباء

