مينفعش العبد يهاجم سيده.. بسمة وهبة تنفعل على الهواء لهذا السبب.. فيديو

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إن الجماعات الإرهابية " الإخوان" يحاربون المسلسلات المصرية بسبب مسلسل " الاختيار " الذى سيكشف حقيقة الإخوان وسيعرض قصة البطل الشهيد أحمد منسي.

وأضافت بسمة وهبة، خلال تقديمها برنامج "كل يوم" المذاع على قناة اون إى، أن الجماعات الإرهابية خائفة من عرض المسلسل لكشف جرائم الإرهابى هشام عشماوى وفضحهم ولذلك يحاربون مصر وهدفهم ايضًا الهجوم على الدراما.

وأشارت بسمة وهبة، إلى أن الجماعات الإرهابية تهاجم الدراما لـ تسليط الضوء على الدراما التركية، التى تنشر أفكارا معينة وكاذبة.

وأوضح بسمة وهبة ، أن تركيا قامت بتعليق الصلاة فى تركيا ولم نجد قناة إخوانية أو أى شخص يعمل فى القنوات الإرهابية بمهاجمتها.

ولفتت بسمة وهبة إلى أن تركيا قامت باتخاذ قرار بغلق المساجد وتقوم بإنتاج المسلسلات و البرامج ولم نسمع إخواني واحد يقول إن هذا ضد الدين.

وانفعلت بسمة وهبة، " مينفعش العبد يهاجم سيده .. القنوات الإرهابية لا تستطيع مهاجمة تركيا لان تركيا تؤويهم ".