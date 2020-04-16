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فن

نيلي كريم تروج لحلقتها مع أبلة فاهيتا

الخميس 16/أبريل/2020 - 09:41 م
نيللى كريم
نيللى كريم
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محمد بدران - اسماء الحسينى
شاركت نيلي كريم صورة جديدة لها خلال تواجدها في برنامج "أبلة فاهيتا" على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وكتبت معلقة على صورتها برفقة أبلة فاهيتا "انتظرونى غدًا مع ابله فاهيتا ،wait for me tomorrow with  abla fahita “

وعلق على الصورة العديد من متابعينها.


يذكر ان شركة العدل جروب تعاقدت مع نيللى كريم، على بطولة مسلسل "سقوط حر" وذلك لتنافس به العدل جروب فى السباق الدرامى الرمضانى المقبل.

يشار إلى أن مسلسل "سقوط حر" هو التعاون الثالث بين العدل جروب والنجمة نيللى كريم بعد مسلسلى "سجن النسا" و"تحت السيطرة" اللذان حققا نجاحا جماهيريا كبيرا وقت عرضهما.
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