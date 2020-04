نيلي كريم تروج لحلقتها مع أبلة فاهيتا

شاركت نيلي كريم صورة جديدة لها خلال تواجدها في برنامج "أبلة فاهيتا" على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".





وكتبت معلقة على صورتها برفقة أبلة فاهيتا "انتظرونى غدًا مع ابله فاهيتا ،wait for me tomorrow with abla fahita “





وعلق على الصورة العديد من متابعينها.









يذكر ان شركة العدل جروب تعاقدت مع نيللى كريم، على بطولة مسلسل "سقوط حر" وذلك لتنافس به العدل جروب فى السباق الدرامى الرمضانى المقبل.