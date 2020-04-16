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توك شو

الشناوي: جماعة الإخوان الإرهابية مرعوبة من مسلسل الشهيد المنسي.. فيديو

الخميس 16/أبريل/2020 - 11:23 م
الناقد الفنى طارق
الناقد الفنى طارق الشناوى
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البهي عمرو
قال الناقد الفنى طارق الشناوى، إن مسلسل الاخيتار الذى يجسد بطولة وتضحيات شهداء الوطن سيعيد الروح الوطنية، للشاشة المصرية.

وأضاف طارق الشناوى، خلال حواره ببرنامج "كل يوم" المذاع على قناة أون إي، تقديم الإعلامية بسمة وهبة: "نحن مقصرون فى حق أبطالنا وتاريخنا الوطني وهذا المسلسل يعد استعادة لروح الوطن".

وأشار طارق الشناوى، إلى أن خوف جماعة الإخوان الإرهابية من الأعمال الوطنية سببه أن الوطن بالنسبة لهم لا شئ، وتابع: "ليس لهم ولاء لمصر والوطن وفيلم الممر أرعبهم بسبب رفع الروح الوطنية لدى المصريين إضافة إلى أنهم ضد الفن والإبداع".

وأوضح طارق الشناوى، أن محاولة البعض تشويه صورة الدراما المصرية، يعد استنفارا ساذجا ومغرضا يهدف إلى إثارة الضغائن، موضحًا أن الفن جزء حميم لدى المصريين بمختلف أنواعه، وإذا كان هناك خطورة على الإنسان يتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية مع مراعاة الصالح العام للدولة المصرية ومواطنيها والدولة رأت استمرار العمل والإنتاج مع اتباع التعليمات.

وتابع الشناوى "طالما هناك إجراءات احترازية تتبع فى العمل الفنى فلا مانع من استمراره" ، وأكمل: "الشاشة تقدم منتجا فنيا يخدم المصريين وينصحهم.. ووضع المسجد والكنائس مقابل الدراما أمر خاطئ تمامًا ..عبادة الله تتم فى أى مكان .. ومن يروج أن دار العبادة أغلقت والدراما مازالت مستمرة مغرض".

وأوضح الناقد الفنى، أن صحة الإنسان تعد فى مقدمة الدولة، والله سبحانه وتعالى أمرنا بحماية أنفسنا وألا نلقى بأنفسنا فى التهلكة، وتابع: "الدولة نظمت عمل الفن المصرى خلال العمل وهو ما يتم اتباعه الآن".

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