View this post on Instagram

#منى_إش_إش ☝️🥰 النهاردة بقالي شهر قاعدة في البيت 🤗🙄🤩 خرجت يوم واحد بس للضرورة 🤭 إنتوا بقى قعدتوا وخرجتوا آد إيه 😜😂😂💕