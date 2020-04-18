جامعة القاهرة: لا صحة لوجود إصابات كورونا بين مرضى قصر العيني

أكد الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، ، أنه لا صحة لما يتردد من وجود إصابات بكورونا لمرضى مستشفى قصر العينى الفرنساوى .





وقال علم الدين في بيان رسمي له منذ قليل : أنه تم التأكد من سلامة المرضي تماما وعمل مساحات لهم .





وأوضح أن إخلاء مستشفى القصر العينى الفرنساوى من جميع المرضى يأتي نتيجة لاختيارها كمسستفى عزل لعزل الحالات المصابة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وكذلك الطلاب حال إصابة أى منهم بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.





وأضاف علم الدين في بيان رسمي له ، أنه تم إجراء مسح طبى لجميع المرضى بالقصر العينى الفرنساوى للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد وتم نقلهم للمستشفيات الجامعية التابعة لجامعة القاهرة.







