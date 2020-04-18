رئيس ضواحي بورسعيد يوجه بإزالة إشغالات باعة قطع غيار السيارات المستعملة

وجه اللواء أحمد قاسم رئيس حى الضواحى فى محافظة بورسعيد صباح اليوم بازاله إشغالات باعه قطع غيار السيارات المستعملة وإعادة فتح الطريق بمنطقه بنك الاسكان .





جاء ذلك خلال الحملة التي قادها صباح اليوم لإزالة الإشغالات والتعديات على أملاك الدولة بعدد من مناطق الحي.



