رئيس ضواحي بورسعيد يوجه بإزالة إشغالات باعة قطع غيار السيارات المستعملة

وجه اللواء أحمد قاسم رئيس حى الضواحى فى محافظة بورسعيد صباح اليوم بازاله إشغالات باعه قطع غيار السيارات المستعملة وإعادة فتح الطريق بمنطقه بنك الاسكان .
جاء ذلك خلال الحملة التي قادها صباح اليوم لإزالة الإشغالات والتعديات على أملاك الدولة بعدد من مناطق الحي.
وشدد رئيس الحى على إزالة كافة التعديات على نهر الطريق بشوارع المنطقة لتيسير حركة مرور السيارات والمشاه، مؤكدًا على عدم السماح بوجود اى تعدى على الطريق العام وحق المواطنين في المرور دون عوائق وأوضح رئيس الحى أن إشغالات الباعه الجائلين بالمنطقة تمثل وضعا مؤقتًا لحين اعداد مكان بديل لنقلهم إليه فى أقرب وقت ممكن مشددًا على ضرورة الالتزام بفتح الطريق أمام حركة مرور السيارات والمشاة شارك في الإشراف على الحملة سكرتير عام الحى ومديروا إدارات الإشغالات والتنظيم والرخص وشئون وتحسين البيئة والحجز الإدارى والعلاقات العامة.