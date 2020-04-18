AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

رئيس ضواحي بورسعيد يوجه بإزالة إشغالات باعة قطع غيار السيارات المستعملة

السبت 18/أبريل/2020 - 04:40 م
اشغالات الباعة الجائلين
اشغالات الباعة الجائلين ببورسعيد
Advertisements
كتب محمد الغزاوى
وجه اللواء أحمد قاسم رئيس حى الضواحى فى محافظة بورسعيد  صباح اليوم بازاله إشغالات باعه قطع غيار السيارات المستعملة وإعادة فتح الطريق بمنطقه بنك الاسكان . 

جاء ذلك خلال الحملة التي قادها صباح اليوم لإزالة الإشغالات والتعديات على أملاك الدولة بعدد من مناطق الحي. 

وشدد رئيس الحى على إزالة كافة التعديات على نهر الطريق بشوارع المنطقة لتيسير حركة مرور السيارات والمشاه، مؤكدًا على عدم السماح بوجود اى تعدى على الطريق العام وحق المواطنين في المرور دون عوائق وأوضح رئيس الحى أن إشغالات الباعه الجائلين بالمنطقة تمثل وضعا مؤقتًا لحين اعداد مكان بديل لنقلهم إليه فى أقرب وقت ممكن مشددًا على ضرورة الالتزام بفتح الطريق أمام حركة مرور السيارات والمشاة شارك في الإشراف على الحملة سكرتير عام الحى ومديروا إدارات الإشغالات والتنظيم والرخص وشئون وتحسين البيئة والحجز الإدارى والعلاقات العامة.
رئيس ضواحي بورسعيد يوجه بإزالة إشغالات باعة قطع غيار السيارات المستعملة
رئيس ضواحي بورسعيد يوجه بإزالة إشغالات باعة قطع غيار السيارات المستعملة
رئيس ضواحي بورسعيد يوجه بإزالة إشغالات باعة قطع غيار السيارات المستعملة
رئيس ضواحي بورسعيد يوجه بإزالة إشغالات باعة قطع غيار السيارات المستعملة
رئيس ضواحي بورسعيد يوجه بإزالة إشغالات باعة قطع غيار السيارات المستعملة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حملة أمنية مشتركة لإزالة الإشغالات والتعديات بأحد شوارع ضواحي بورسعيد

تنفيذ 3 قرارات إزالة تحويطات حديدية ومبان في حي الضواحى ببورسعيد

ترشيحاتنا

الأعلى للجامعات الخاصة يعلن قرارات جديدة لحسم مصير الامتحانات.. بعد قليل

تفاصيل خطة الأهلي لفترة الانتقالات الصيفية

ميريهان حسين تقلد فيفى عبده..ترتدى جلابيتها وترقص بلدي..فيديو

الأعلى للجامعات يبدأ اجتماعه الشهري لتحديد موعد الامتحانات

بعد موافقة تشريعية النواب.. تعرف على الصلاحيات الجديدة للرئيس في حالة طوارئ صحية

إصابة وكيل طب القصر العيني بفيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالكلاسيك.. درة تخطف الأنظار في جلسة تصوير جديدة.. شاهد

في السيارة.. دينا فؤاد بإطلالة التسوق في آخر ظهور لها

بالكاجول.. هنا الزاهد تبهر الجمهور في آخر ظهور لها