رامز جلال وأحمد السقا وعمرو أديب.. تفاصيل برامج MBC مصر في رمضان

تُطلق شبكة قنوات "MBC مصر" خلال شهر رمضان الكريم باقة من البرامج الحصرية التي تضم أبرز النجوم وتُرضي مُختلف الأذواق والمُشاهدين.





"رامز مجنون رسمي" - رامز جلال

يواصل النجم رامز جلال بقدم مُغامراته السنوية من خلال مقالبه حاصدًا المزيد من النجاحات، ويُقدم هذا العام برنامج "رامز مجنون رسمي"، ﯾﺑدأ اﻟﻣﻘﻠب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، ويتم ﺗوﺻﯾﻠﮫ إﻟﻰ ﻣﻛﺎنٍ ﻣﺎ في دبي حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ما يُزيد من فزعه وخوفه!





"إغلب السقا" - أحمد السقا

بعد النحاج الكبير الذي واكب مُسلسل "ولد الغلابة" العام الماضي، يعود السقا هذا العام ببرنامج "إغلب السقا" ويدخل النجم أحمد السقا في كل حلقة في مُنافسات ترفيهية ورياضية غير تقليدية مع أحد النجوم، وعلى مدار ساعة كاملة يتباري الضيف مع السقا في الكثير من المجالات غير المُعتادة، وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالع المالية التي ربحها إلى إحدي الجهات الخيرية، البرنامج تُقدمه النجمة رزان مغربي، ويستضيف عبر حلقاته نُخبة من أبرز النجوم منهم محمد هنيدي، وعمرو يوسف، وغادة عبد الرازق، ونيللي كريم، وعمرو سعد، ووائل جسار، وقصي خولي، ودرة، وحمادة هلال، وأحمد فهمي، ومُعتصم النهار وآخرين.





"ماحدش فاهم حاجة" - محمد ثروت

في أول ظهور له في عالم برامج المقالب يُطل نجم الكوميديا محمد ثروت عبر شبكة قنوات "MBC مصر" في رمضان، من خلال برنامج "ماحدش فاهم حاجة" حيث يقوم الفنان محمد ثروت في كل حلقة بتقمص شخصية مختلفة بمكياج وملابس مُختلفة ثم يتجول في الأماكن العامة ويقوم بإستفزاز شخصيات عادية من الجمهور بطرق مُختلفة في إطار كوميدي ساخر مما يُفجر مما يُفجر الكثير من الكوميديا بصورة طبيعية.





"خلي بالك من فيفي" - فيفي عبده

إستمرارًا لتجاربها الناجحة في البرامج التليفزيونية المُختلفة، تُقدم النجمة فيفي عبده عبر شبكة قنوات "MBC مصر" في رمضان، برنامج "خلي بالك من فيفي" وهو برنامج كاميرا خفية غير تقليدي يعتمد على إستضافة فيفي عبده لأحد النجوم في منزلها ويتم تنفيذ بعض المقالب فيه بصورة كوميدية مرحه بمُشاركة الفنانة المغربية زينب عبيد، ويستضيف البرنامج عبر حلقاته نُخبة من أبرز النجوم منهم أحمد رزق، وسمية الخشاب، زينة، وحسن الرداد، وماجد المصري، أحمد بدير، ورجاء الجداوي، وريهام عبد الغفور، وسلوي خطاب، وروجينا، وويزو، وآخرين.

"من القلب للقلب" مع إيمان رياض

يفتح برنامج "من القلب للقلب" مع الإعلامية إيمان رياض نافذة يومية للمشاهدين لتطوير وتحسين السلوكيات والمُعاملاته اليومية، وستُتاح الفرصة أمام المشاهدين للتواصل مع البرنامج عبر الهاتف أو صفحات التواصل الإجتماعي وعرض نماذج لقصص تفاعلهم مع الأحداث اليومية بصورة إيجابية.





"الحكاية" - عمرو أديب

يواصل الإعلامي عمرو أديب تقديم حلقات خاصة ومميزة من برنامج "الحكاية"، خلال شهر رمضان وتتميز حلقات رمضان بالكثير من المُفاجآت والمحتوي المُختلف وبما يتماشي مع الشهر الكريم.

