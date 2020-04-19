AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الأهلي يواصل إجراءات تعقيم مقره الرئيسي والفروع لمواجهة فيروس كورونا

الأحد 19/أبريل/2020 - 11:01 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
واصلت إدارة الأهلي إجراءات التعقيم الطبي للمقر الرئيسي بالجزيرة وفرعية بمدينة نصر والشيخ زايد .

ويشرف العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي بشكل يومي على إجراءات التعقيم مع إغلاق المقر والفروع ضمن مجموعة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة مرض كورونا المستجد.
 
وكان النادي الأهلي بدأ في اتخاذ الخطوات الاحترازية ضد فيروس «كورونا»، وعقد العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي، اجتماعًا مطولًا مع مديري الأفرع: اللواء محمود الفيشاوي مدير فرع الشيخ زايد، وخالد مرسي مدير مقر الجزيرة، وأحمد النحاس القائم بأعمال مدير فرع مدينة نصر.

وشارك في الاجتماع أيضًا الدكتور طارق النيداني، نائب مدير اللجنة الطبية بالنادي، والدكتور مدحت عليوة مدير العيادة الطبية بمدينة نصر، ورؤوف عبدالقادر مدير النشاط الرياضي، وريم الدسوقي مدير العلاقات العامة، ووائل محمدي مدير شؤون العاملين، ومحمد جابر مدير المشتريات، وذلك من أجل بحث سبل التصدي لفيروس «كورونا» بالتنسيق مع وزارة الصحة ومحافظة القاهرة.

وشهد الاجتماع التطرق إلى كل التفاصيل الخاصة بطرق الوقاية من فيروس «كورونا»، سواء فيما يتعلق بأعضاء النادي أو اللاعبين والأجهزة الفنية والعاملين بجميع الفروع، بهدف اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، التي تحافظ على سلامة الجميع داخل النادي من خلال التنسيق مع كل الجهات المعنية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بجميع الفروع.. الأهلي يبدأ الخطوات الاحترازية ضد فيروس كورونا

الأهلي ينظم ندوة للوقاية من فيروس «كورونا».. السبت

لمواجهة فيروس كورونا.. الأهلي يبدأ خطة تعقيم طبي لفروعه الثلاثة

محمد مرجان: إجراءات احترازية داخل الأهلي بسبب كورونا

مرجان: جلسة مع الأجهزة الطبية فى النادي الأهلي غدا بسبب كورونا

يتضمن بندين .. قرار جديد من النادي الأهلي لمواجهة فيروس كورونا.. تفاصيل

ترشيحاتنا

الأردن يخفف إجراءات الحظر في 3 محافظات بعد السيطرة على فيروس كورونا

انتشار قوات الحرس الوطني في شوارع الأحساء .. ماذا يحدث في السعودية

رسالة مؤثرة من مؤمن زكريا خلال رحلته العلاجية

بعد تغزلها في الهضبة.. 10 صور لـ دينا الشربيني برفقة عمرو دياب

الأوقاف : لا مجال لفتح المساجد في رمضان لا للجمع ولا للجماعات ولا للتراويح

التحقيق رسميا مع نائب وزير الأمن العام في الصين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. أغرب 10 إطلالات أثارت الجدل لـ ريهام حجاج

على طريقة ياسمين وأبو هشيمة.. 10 صور لـ درة تكشف حقيقة ارتباطها برجل أعمال مصري

بـ الحجاب وملابس محتشمة.. ابنة ماجد المصرى تخطف الأنظار