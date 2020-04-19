الأهلي يواصل إجراءات تعقيم مقره الرئيسي والفروع لمواجهة فيروس كورونا

واصلت إدارة الأهلي إجراءات التعقيم الطبي للمقر الرئيسي بالجزيرة وفرعية بمدينة نصر والشيخ زايد .





ويشرف العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي بشكل يومي على إجراءات التعقيم مع إغلاق المقر والفروع ضمن مجموعة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة مرض كورونا المستجد.

وكان النادي الأهلي بدأ في اتخاذ الخطوات الاحترازية ضد فيروس «كورونا»، وعقد العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي، اجتماعًا مطولًا مع مديري الأفرع: اللواء محمود الفيشاوي مدير فرع الشيخ زايد، وخالد مرسي مدير مقر الجزيرة، وأحمد النحاس القائم بأعمال مدير فرع مدينة نصر.





وشارك في الاجتماع أيضًا الدكتور طارق النيداني، نائب مدير اللجنة الطبية بالنادي، والدكتور مدحت عليوة مدير العيادة الطبية بمدينة نصر، ورؤوف عبدالقادر مدير النشاط الرياضي، وريم الدسوقي مدير العلاقات العامة، ووائل محمدي مدير شؤون العاملين، ومحمد جابر مدير المشتريات، وذلك من أجل بحث سبل التصدي لفيروس «كورونا» بالتنسيق مع وزارة الصحة ومحافظة القاهرة.



