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أخبار البلد

التضامن تبدأ صرف مساعدات تكافل وكرامة لـ2 مليون أسرة ..غدا

الإثنين 20/أبريل/2020 - 11:53 ص
صدى البلد
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محمد عبد المنعم
تبدأ غدًا الثلاثاء وزارة التضامن الاجتماعي في صرف مساعدات برنامج تكافل وكرامة، للمستفيدين والذين يبلغ عددهم حوالي ٢ مليون اسرة باجمالي قيمة حوالي ٩٠٣ مليون جنيه.

وذلك  من خلال  ٤٠٠٠‬ مكتب بريد على مستوى كافة محافظات الجمهورية وذلك وفق الخطة التي اعتمدتها نفين القياج وزير التضامن الاجتماعي لصرف مساعدات برنامج تكافل وكرامه لشهر ابريل لمراعاة الاجراءات الاحترازية لمنع الزحام والتكدسات. 

وكانت نيڤين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي قد تابعت خلال يومي ١٨ و ١٩ ابريل عمليات صرف مساعدات كرامة للمستفيدين على مستوى كافة المحافظات حيث قام حوالي ٤٧١ الف مستفيد بصرف مايقرب من ٢١٥ مليون جنيه مصري ومتاح لباقي مستفيدي كرامه الصرف طوال الايام المتبقيه من شهر ابريل الجارى 

وكانت القباج قد شكلت غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة. 

واكدت الوزيرة ان غرفة العمليات ستتواصل على مدار الساعة مع كافة المحافظات ومكاتب البريد وبالتنسيق مع السادة المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عملية الصرف والتدخل في حالة حدوث اي تكدس او تزاحم . 

ويشار الى ان  عدد الاسر المستفيدة من تكافل وكرامه حوالي ٣ ملايين اسرة بما يشمل حوالى ١٢ مليون فرد ويبلغ اجمالي الدعم المنصرف هذا الشهر حوالي مليار و385 مليون جنيه .  

 وجدير بالذكر ان  الوزارة كانت قد اطلقت مؤخرًا البوابة الالكترونية للاستعلامات والشكاوي للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة الكترونيًا https://tk.moss.gov.eg

وتأتي هذه الخدمة في اطار تنفيذ الوزارة لحزمة من الخدمات للعديد من فئات المجتمع المستفيدة من مختلف برامج الدعم التي تقدمها الوزارة للمجتمع المصري اتساقًا مع توجهات الحكومة للتحول الرقمي والانتقال بمستوى تقديم الخدمات الى مستويات يتم فيها التعامل مع الجمهور بشكل مباشر وشخصي مع الخدمات المطلوبة بدون أي تدخل لعناصر بشرية ولا سيما في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد بأزمة فيروس كورونا المستجد الذي يقتضي التباعد المكاني بين المواطنين كإجراء وقائي .
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