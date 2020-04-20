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أخبار العالم

ارتفاع حصيلة قتلى كورونا في إسرائيل إلى 173 والمصابين 13654

الإثنين 20/أبريل/2020 - 01:23 م
كورونا في اسرائيل
كورونا في اسرائيل
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على صالح
أعلنت وزارة الصحة في إسرائيل، اليوم الاثنين، عن أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بـ مرض كورونا في إسرائيل ارتفع بنحو 300 إلى 13654 مصابا ، مع ارتفاع عدد القتلى إلى 173.


وأفادت تقارير الصحة الاسرائيلية بأن مريضان توفي بسبب مضاعفات المرض خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقا لتقرير الوزارة وأن هناك 150 شخصًا في حالة حرجة، 114 منهم تلقوا مساعدة طبية عبر أجهزة التنفس.


وقال التقرير إن إجمالي حالات الشفاء بلغ 3872 حالة، مع تأكيد تعافي 308 حالات اليوم الاثنين.


يوم الأحد ، بدأت إسرائيل في رفع التدابير التقييدية الاجتماعية التي تم إدخالها للحد من انتشار COVID-19 تدريجيًا. استأنفت متاجر الإلكترونيات والسلع المنزلية عملياتها ، ويسمح للمواطنين بممارسة الرياضة في الهواء الطلق في مجموعات لا تزيد عن شخصين.
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