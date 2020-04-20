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أخبار العالم

في ظل التوتر بالخليج.. إيران ترفع مدى صواريخ إلى 700 كيلومتر

الإثنين 20/أبريل/2020 - 04:20 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الاثنين، تمكنها من رفع مدى الصواريخ البحرية التي تملكها إلى 700 كيلومتر.

كان ذلك في ظل التوتر بالخليج العربي بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.

وأكد قائد القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني، الأدميرال علي رضا تنكسيري: "نمتلك الآن صواريخ بحر- بحر وطوربيدات بمدى 700 كيلومتر".

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن "تنكسيري"، قوله إن إيران حققت تقدما في مختلف القطاعات العسكرية، بما في ذلك الأسلحة البحرية، وأضاف: "نفخر بأن جميع إمكانياتنا ومعداتنا العسكرية يجري إنتاجها محليا ولا تبعية لنا للخارج".
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