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رياضة

شريف إكرامي: الأهلي تأخر في التفاوض معي.. ورغبتي في المشاركة وراء الرحيل..فيديو

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 12:37 ص
شريف إكرامي
شريف إكرامي
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حسن العمدة
قال شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن قرار رحيله عن القلعة الحمراء هو الأصعب خلال مسيرته داخل الملاعب على مدار حياته.

وأكد إكرامي في تصريحات في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، أن شعرت بعدم تقدير من الإدارة بسبب تأخر المفاوضات معي بشأن التجديد وهو ما دفع لاتخاذ قرار مبكر بالرحيل عن صفوف الأهلي بنهاية الموسم الجاري.

وتوصل بيراميدز إلى اتفاق نهائى مع لاعبي الأهلي شريف إكرامى حارس المرمى وأحمد فتحي النجم المخضرم والذي انتقل رسميا إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

واعلن شريف اكرامي حارس مرمي الاهلي الرحيل عن القلعه الحمراء فى نهاية الموسم الحالي لعدم المشاركة كثيرا مع الفريق .

وأوضح أن تأخر المفاوضات معه ليس السبب الوحيد الذي دفعني للرحيل، ولكن أريد أن أشارك في المباريات أيضًا، وفكرت كثيرًا حتى عملت جيدًا أن مشاركتي مع الأهلي ستكون صعبة في ظل تألق محمد الشناوي الذي أتمنى له دوام التوفيق والتألق.
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