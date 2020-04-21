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أخبار البلد

العليا لإدارة أزمة كورونا تعقد اجتماعها غدا لتحديد أوقات الحظر في رمضان

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 01:15 ص
العليا لإدارة أزمة
العليا لإدارة أزمة كورونا
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محمود مطاوع

تعقد اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، اجتماعها، غدا الأربعاء، اجتماعها، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزراء "التموين والتجارة الداخلية، التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والصحة والسكان، والدولة للإعلام"، ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ورئيس الهئية المصرية للشراء الموحد، والإمداد والتموين الطبي، وإدارة التكنولوجيا الطبية". 


ومن المقرر أن تبحث اللجنة، الموقف الحالي لفيروس كورونا المستجد في مصر، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمواجهة تداعياته. 


ومن المقرر أن تتخذ اللجنة عددا من الإجراءات، كالتالي:


1- تحديد مواعيد وأوقات حظر التجول في شهر رمضان المبارك.


2- مناقشة الموقف الخاص بتوريدات المستلزمات والادوات الطبية اللازمة لمكافحة العدوى، وكذا التجهيزات المطلوبة وعدد أسرة الإقامة والرعاية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي المتوفرة في مستشفيات وزارات "الصحة، والتعليم العالي، والدفاع، والداخلية".

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